Türkiye- Kosova karşılaşmasını birlikte izleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, maçın bitimine 4 dakika kala stadyumdan ayrıldı. Çavuşoğlu ve Kılıç karşılaşmayı değerlendirdi.



İstanbul'a hareket edecekleri için Antalya'dan erkenden ayrılmak zorunda kaldıklarını ifade eden Bakan Kılıç, "Maç devam ediyor ama biz yarın İstanbul'daki maraton için biraz erken ayrılmak zorunda kaldık. Milli takımımız inşallah maçı kazanacak ve yoluna devam edecek. Ümitliyiz. Antalya bize uğurlu geliyor ve gerçekten çok güzel bir ev sahipliği yapıyor milli takımımıza. İnşallah bu şekilde devam eder" dedi.



Bakan Çavuşoğlu ise maç sonucundan memnun olduğunu kaydetti.