Sergen Yalçın'dan büyük gaf
2018 Dünya Kupası Elemelerinde Milli Takımımızın Kosova ile karşılaştığı maçı yorumlayan Sergen Yalçın büyük bir gafa imza attı.
Emre Mor'un kadroda yer almadığı karşılaşmada Sergen Yalçın, Ay-yıldızlılarımızın 2-0 önde olduğu dakikalarda "Bir Emre Mor tercihi gelebilir" yorumunu yaptı. Bu sözlerin ardından bir anlık sessizlik oluşurken maçın spikeri "Emre Mor cezalı" uyarısını yaptı. Sergen Yalçın bunun üzerine, "Aa yokmuş" tepkisini verdi.
A Milli Takımımızın İzlanda ile oynadığı mücadelede gördüğü sarı kart nedeniyle cezası bulunan Emre Mor, Kosova maçı kadrosunda yer almıyordu.
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:08
- Fatih Terim: "Milli menfaatler bunu gerektirdi"
Toplam 2
Yorum
Türkiye Arda yine hiçbir şey yapamadı top ezmekten başka. Ayrıca şu Selçuğu niye oynatırlar anlamıyorum yaptığı hiçbir şey yok.
- Rekora gidiyor
Toplam 17
Yorum
Fb Ruyanda cinoo baron
- Ozan’da umutlu bekleyiş
Toplam 4
Yorum
Sneijder_w Gotu kotu fb gecirek kolayamazsinda bide o var puhahaha
Sergen Yalçın'dan büyük gaf haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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