 Sergen Yalçın'dan büyük gaf – Fotomaç – 12 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Kasım 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    'dan büyük gaf

    Sergen Yalçın'dan büyük gaf

    2018 Dünya Kupası Elemelerinde Milli Takımımızın Kosova ile karşılaştığı maçı yorumlayan büyük bir gafa imza attı.

    Emre Mor'un kadroda yer almadığı karşılaşmada , Ay-yıldızlılarımızın 2-0 önde olduğu dakikalarda "Bir Emre Mor tercihi gelebilir" yorumunu yaptı. Bu sözlerin ardından bir anlık sessizlik oluşurken maçın spikeri "Emre Mor cezalı" uyarısını yaptı. Sergen Yalçın bunun üzerine, "Aa yokmuş" tepkisini verdi.

    A Milli Takımımızın İzlanda ile oynadığı mücadelede gördüğü sarı kart nedeniyle cezası bulunan Emre Mor, Kosova maçı kadrosunda yer almıyordu.

    1. 12 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sergen Yalçın'dan büyük gaf haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.