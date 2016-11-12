Kaptan Arda mı Topal mı?
Terim, Kosova maçı öncesi takımdaki havayı şu sözlerle anlattı: “Son zamanlarda pek görmediğimiz kadar çok iyi bir ortam var. Kosova ile galibiyet özlemine son vermek istiyoruz. Sürpriz yaşamazsak 3 maçta 9 puanı alırız.”
A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün oynanacak Kosova maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Toplantı başında, "Kosova maçının dışında hiçbir soruya cevap vermeyeceğim" diyen Terim, "Maçtan sonra ne istiyorsanız sorabilirsiniz. Son maçlar öncesi gerek bizlerin gerekse de oyuncuların etkilenmesine sebep olan şeyler yaşadık. En ufak sıkıntıya tahammülümüz yok. Bundan önce düştüğümüz o tuzağa bu kez müsaade etmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.
KAPTAN ARDA SIKINTI YOK
Terim'in öne çıkan sözleri ise şunlar: "EURO 2016'ya gitmenin gururunu yaşayamadık. Hollanda'nın olmadığı ve bizim mücadele ettiğimiz bir turnuvaydı. Ümit ederim galibiyete Kosova maçıyla başlarız. Milli Takım'da çok iyi bir ortam var. Son zamanlarda pek görmediğimiz kadar çok iyi. Rakibimiz ise arzulu, kendini ispatlama çabasında olan bir takım. Kosova ile kolay bir maç oynamayacağız. Kaptanlık durumu sorun olmuyor. Arda daha fazla milli oldu. Futbolcular kendi aralarında bunları çözüyor."
TOLGAY GÜNDEMDE
"Sürpriz yaşamazsak önümüzdeki iki Kosova ve Finlandiya maçlarından 9 puan alırız. Bu 9 puanının bizi doğru yerlerde konumlandırdığını göreceğiz. İlk 3 maçı kazanamadık ama 16 maç kaybetmediğimiz dönemleri de unutuyoruz. Almanya ve diğer ülkelerde forma giyen futbolcularımızı Milli Takım'a kazandırmak için çok uğraşılyoruz. Bunların başında da Tolgay Arslan var. Ümit ederim FIFA ile ilgili konusunu çözeriz."
GENÇ YILDIZLAR GURURLU
Fatih Terim ile birlikte dün akşamki basın toplantısına çıkan genç isimler kısa ve net konuştu. İlk söz alan Okay Yokuşlu, "Genç millilerden bu yana birlikte oynayan arkadaşlarımız. Takımın tecrübeli isimleriyle birlikte çok uyumlu çalışıyoruz" dedi. Cengiz Ünder, "A Milli Takım'a davet edildiğim için çok mutluyum ve gururluyum. Fatih hoca ve ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Kaan Ayhan ise, "Hocam beni nereye koyarsa oynarım. Milli formayla sahaya çıktığım her zaman mutluyum. Bir gün Türkiye'de oynamak isterim ama şu anda kulübümle sözleşmem devam ediyor" açıklamasını yaptı.
TÜRKİYE İÇİN ZAFER VAKTİ
Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı ilk 3 maçta yalnızca 2 puan toplayan A Milli Takım bugün ilk peşinde... Hırvatistan ve Ukrayna karşısında aldığı beraberliklerin ardından İzlanda'ya mağlup olan ay-yıldızlı ekibimiz, Antalya'da grup sonuncusu Kosova'yı ağırlayacak. Türkiye'nin gruplarda ilk galibiyetini hedeflediği bu karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve TV8'den yayınlanacak.
BİLETLER TÜKENDİ
Antalya Stadı'nda bugün saat 20.00'de başlayacak Türkiye-Kosova maçının biletleri tükendi. Taraftarların günler öncesinden büyük ilgi gösterdiği karşılaşmada stat full çekecek. 33 bin kapasiteli Antalya Stadı'nda görsel şovların da yapılacağı ve taraftarlara Türk bayraklarının dağıtılacağı belirtildi.
FATİH TERİM'İN 131. MAÇI
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Kosova ile bugün oynanacak maçta 131. sınavına çıkacak. A Milli Takım, Terim yönetiminde çıktığı 130 maçın 66'sını kazanırken, 32 yenilgi aldı. Ay-yıldızlılar bu maçlarda 194 kez rakip fileleri havalandırdı, 137 gol yedi.
KAPTAN ARDA SIKINTI YOK
Terim'in öne çıkan sözleri ise şunlar: "EURO 2016'ya gitmenin gururunu yaşayamadık. Hollanda'nın olmadığı ve bizim mücadele ettiğimiz bir turnuvaydı. Ümit ederim galibiyete Kosova maçıyla başlarız. Milli Takım'da çok iyi bir ortam var. Son zamanlarda pek görmediğimiz kadar çok iyi. Rakibimiz ise arzulu, kendini ispatlama çabasında olan bir takım. Kosova ile kolay bir maç oynamayacağız. Kaptanlık durumu sorun olmuyor. Arda daha fazla milli oldu. Futbolcular kendi aralarında bunları çözüyor."
TOLGAY GÜNDEMDE
"Sürpriz yaşamazsak önümüzdeki iki Kosova ve Finlandiya maçlarından 9 puan alırız. Bu 9 puanının bizi doğru yerlerde konumlandırdığını göreceğiz. İlk 3 maçı kazanamadık ama 16 maç kaybetmediğimiz dönemleri de unutuyoruz. Almanya ve diğer ülkelerde forma giyen futbolcularımızı Milli Takım'a kazandırmak için çok uğraşılyoruz. Bunların başında da Tolgay Arslan var. Ümit ederim FIFA ile ilgili konusunu çözeriz."
GENÇ YILDIZLAR GURURLU
Fatih Terim ile birlikte dün akşamki basın toplantısına çıkan genç isimler kısa ve net konuştu. İlk söz alan Okay Yokuşlu, "Genç millilerden bu yana birlikte oynayan arkadaşlarımız. Takımın tecrübeli isimleriyle birlikte çok uyumlu çalışıyoruz" dedi. Cengiz Ünder, "A Milli Takım'a davet edildiğim için çok mutluyum ve gururluyum. Fatih hoca ve ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Kaan Ayhan ise, "Hocam beni nereye koyarsa oynarım. Milli formayla sahaya çıktığım her zaman mutluyum. Bir gün Türkiye'de oynamak isterim ama şu anda kulübümle sözleşmem devam ediyor" açıklamasını yaptı.
TÜRKİYE İÇİN ZAFER VAKTİ
Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı ilk 3 maçta yalnızca 2 puan toplayan A Milli Takım bugün ilk peşinde... Hırvatistan ve Ukrayna karşısında aldığı beraberliklerin ardından İzlanda'ya mağlup olan ay-yıldızlı ekibimiz, Antalya'da grup sonuncusu Kosova'yı ağırlayacak. Türkiye'nin gruplarda ilk galibiyetini hedeflediği bu karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve TV8'den yayınlanacak.
BİLETLER TÜKENDİ
Antalya Stadı'nda bugün saat 20.00'de başlayacak Türkiye-Kosova maçının biletleri tükendi. Taraftarların günler öncesinden büyük ilgi gösterdiği karşılaşmada stat full çekecek. 33 bin kapasiteli Antalya Stadı'nda görsel şovların da yapılacağı ve taraftarlara Türk bayraklarının dağıtılacağı belirtildi.
FATİH TERİM'İN 131. MAÇI
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Kosova ile bugün oynanacak maçta 131. sınavına çıkacak. A Milli Takım, Terim yönetiminde çıktığı 130 maçın 66'sını kazanırken, 32 yenilgi aldı. Ay-yıldızlılar bu maçlarda 194 kez rakip fileleri havalandırdı, 137 gol yedi.
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 16:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş, farklı kaybetti!
Toplam 5
Yorum
BJK 4 gol atmışlar kendinize gelin
- "Türkiye'de en beğendiğim takım...''
Toplam 4
Yorum
isminiz Bjk 7 yıl sonra inşallah bir daha şampiyon olur
- Beşiktaş, farklı kaybetti!
Toplam 5
Yorum
gs adamlar utanmasa hazırlık maçında bile kaybetmeyecek derken yedek kadroyla çıktılarda siftah yaptılar :D
Kaptan Arda mı Topal mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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