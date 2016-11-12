Hırvatistan İzlanda'yı Brozovic'le yıktı
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu maçında Hırvatistan evinde İzlanda'yı 2-0'la geçti ve 10 puanla Millilerimizin bulunduğu grupta liderliğini sürdürdü.
Karşılaşmada Hırvatların gollerini 15. ve 90. dakikalarda Marcelo Brozovic kaydetti. Mücadelenin uzatma dakikalarında Interli yıldız Ivan Perisic kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:29
- Milliler galibiyetle tanıştı
Toplam 6
Yorum
demir Arda turanin selçuk ve burak hariç takima saygısı yok. Cok top eziyor. Buraktan başkasına top atmıyor. Mac boyunca selcugun adini duymadim. Terim koskoca bir millete burakla eziyet etmeyi birak
- Cim Bom'da yüksek tempolu antrenman
Toplam 3
Yorum
Yalçın Muslera- Cavanda,Chedjou,Serdar, Carole-Tolga-Selçuk-Nigel De Jong-podolski,Eren, Bruma
- Öncelik forvet hattında
Toplam 4
Yorum
Ts.61 Ey yönetim ve ersun yanal size sesleniyorum.Bu iki adamı alırsanız bu takım takım olur edin visca , badou ndaiye hiç lobiniz yok bu iki adamı almaya hiç çevreniz yok bu iki adamı alırsanız ancak bu takım toparlanır.
Hırvatistan İzlanda'yı Brozovic'le yıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.