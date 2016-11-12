 Hırvatistan İzlanda'yı Brozovic'le yıktı – Fotomaç – 12 Kasım 2016
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    12 Kasım 2016, Cumartesi
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    İzlanda'yı Brozovic'le yıktı

    Hırvatistan İzlanda'yı Brozovic'le yıktı

    2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu maçında evinde İzlanda'yı 2-0'la geçti ve 10 puanla Millilerimizin bulunduğu grupta liderliğini sürdürdü.

    Karşılaşmada Hırvatların gollerini 15. ve 90. dakikalarda Marcelo Brozovic kaydetti. Mücadelenin uzatma dakikalarında Interli yıldız Ivan Perisic kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

    1. 12 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:29
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