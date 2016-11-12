Hadi gülümse

Gruptaki ilk üç maçta yüzü gülmeyen ay-yıldızlı ekibimiz, bu gece zayıf rakibi karşısında ilk galibiyetini alıp şansını sürdürmeyi hedefliyor

Milli Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki dördüncü maçında Kosova ile karşılaşıyor. İlk 3 maçında Hırvatistan ve Ukrayna ile berabere kalan, İzlanda'ya ise mağlup olan ay-yıldızlı ekibimiz, gruptan çıkma şansını sürdürebilmek için bu gece grup sonuncusu Kosova'yı mutlaka yenmek zorunda.



Türkiye için zafer vakti

Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı ilk 3 maçta yalnızca 2 puan toplayan A Milli Takım bugün ilk peşinde... Hırvatistan ve Ukrayna karşısında aldığı beraberliklerin ardından İzlanda'ya mağlup olan ay-yıldızlı ekibimiz, Antalya'da grup sonuncusu Kosova'yı ağırlayacak. Türkiye'nin gruplarda ilk galibiyetini hedeflediği bu karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve TV8'den yayınlanacak.