Hadi gülümse
Gruptaki ilk üç maçta yüzü gülmeyen ay-yıldızlı ekibimiz, bu gece zayıf rakibi karşısında ilk galibiyetini alıp şansını sürdürmeyi hedefliyor
Milli Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki dördüncü maçında Kosova ile karşılaşıyor. İlk 3 maçında Hırvatistan ve Ukrayna ile berabere kalan, İzlanda'ya ise mağlup olan ay-yıldızlı ekibimiz, gruptan çıkma şansını sürdürebilmek için bu gece grup sonuncusu Kosova'yı mutlaka yenmek zorunda.
Türkiye için zafer vakti
Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı ilk 3 maçta yalnızca 2 puan toplayan A Milli Takım bugün ilk peşinde... Hırvatistan ve Ukrayna karşısında aldığı beraberliklerin ardından İzlanda'ya mağlup olan ay-yıldızlı ekibimiz, Antalya'da grup sonuncusu Kosova'yı ağırlayacak. Türkiye'nin gruplarda ilk galibiyetini hedeflediği bu karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve TV8'den yayınlanacak.
Türkiye için zafer vakti
Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı ilk 3 maçta yalnızca 2 puan toplayan A Milli Takım bugün ilk peşinde... Hırvatistan ve Ukrayna karşısında aldığı beraberliklerin ardından İzlanda'ya mağlup olan ay-yıldızlı ekibimiz, Antalya'da grup sonuncusu Kosova'yı ağırlayacak. Türkiye'nin gruplarda ilk galibiyetini hedeflediği bu karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve TV8'den yayınlanacak.
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:20
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tribünün lideri Galatasaray
Toplam 3
Yorum
sas sezon başından başlayarak hesaplanmış zaten haberde yazıyor
- "Galatasaray derbisinde oynayamayacağım"
Toplam 13
Yorum
Bahadır Neden rezil olacakmış, Kadıköy'de en son ne zaman yendiniz?
- "Trabzon şehrine bakınca bazıları..."
Toplam 2
Yorum
alper bir büyük takımın topcusu nasıl gelecek yıl odaklı düşünür abi çıkacaksın bu yıl oynayacaksın topunu şampiyon olamasan da en azından ilk 4-5 bandında olacaksın kaç yıldır gelecek sezon diye diye gelecek sezon sihirli el mi değecek takıma messi fln mı gelecek
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