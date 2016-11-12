 Hadi gülümse – Fotomaç – 12 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Kasım 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Hadi gülümse

    Hadi gülümse

    Gruptaki ilk üç maçta yüzü gülmeyen ay-yıldızlı ekibimiz, bu gece zayıf rakibi karşısında ilk galibiyetini alıp şansını sürdürmeyi hedefliyor

    Milli Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki dördüncü maçında Kosova ile karşılaşıyor. İlk 3 maçında Hırvatistan ve Ukrayna ile berabere kalan, İzlanda'ya ise mağlup olan ay-yıldızlı ekibimiz, gruptan çıkma şansını sürdürebilmek için bu gece grup sonuncusu Kosova'yı mutlaka yenmek zorunda.

    Türkiye için zafer vakti
    Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı ilk 3 maçta yalnızca 2 puan toplayan A Milli Takım bugün ilk peşinde... Hırvatistan ve Ukrayna karşısında aldığı beraberliklerin ardından İzlanda'ya mağlup olan ay-yıldızlı ekibimiz, Antalya'da grup sonuncusu Kosova'yı ağırlayacak. Türkiye'nin gruplarda ilk galibiyetini hedeflediği bu karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve TV8'den yayınlanacak.
    1. 12 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:20
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hadi gülümse haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.