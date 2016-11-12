Gözler 10 numarada

Milli affın ardından ay- yıldızlı formasına kavuşacak olan Arda bugün hem kaptanlık bandını, hem de 10 numarılı formasını geri alacak

Teknik direktör Fatih Terim'in ilk 11'de oynatacağı yıldız oyuncu, Hakan Çalhanoğlu'ndan 10 numaralı formasını alacak. Son maça kaptan çıkan Mehmet Topal da Kosova karşılaşmasında pazubandını Arda'ya verecek. Antalya'da bu akşam tüm gözler; kamp süresince bir hayli hırslı olan yıldız futbolcunun üzerinde olacak. 4. sıraya çıkacak Milli Takım formasını 94 kez giyen Arda bugünkü maçla birlikte oynaması durumunda sayıyı 95'e çıkaracak. Böylece 120 kezle ilk sırada bulunan Rüştü'nün ardından 4. sıraya yükselecek.