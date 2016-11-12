Gözler 10 numarada
Milli affın ardından ay- yıldızlı formasına kavuşacak olan Arda bugün hem kaptanlık bandını, hem de 10 numarılı formasını geri alacak
Teknik direktör Fatih Terim'in ilk 11'de oynatacağı yıldız oyuncu, Hakan Çalhanoğlu'ndan 10 numaralı formasını alacak. Son maça kaptan çıkan Mehmet Topal da Kosova karşılaşmasında pazubandını Arda'ya verecek. Antalya'da bu akşam tüm gözler; kamp süresince bir hayli hırslı olan yıldız futbolcunun üzerinde olacak. 4. sıraya çıkacak Milli Takım formasını 94 kez giyen Arda bugünkü maçla birlikte oynaması durumunda sayıyı 95'e çıkaracak. Böylece 120 kezle ilk sırada bulunan Rüştü'nün ardından 4. sıraya yükselecek.
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tribünün lideri Galatasaray
Toplam 3
Yorum
sas sezon başından başlayarak hesaplanmış zaten haberde yazıyor
- "Galatasaray derbisinde oynayamayacağım"
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Yorum
Bahadır Neden rezil olacakmış, Kadıköy'de en son ne zaman yendiniz?
- "Trabzon şehrine bakınca bazıları..."
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alper bir büyük takımın topcusu nasıl gelecek yıl odaklı düşünür abi çıkacaksın bu yıl oynayacaksın topunu şampiyon olamasan da en azından ilk 4-5 bandında olacaksın kaç yıldır gelecek sezon diye diye gelecek sezon sihirli el mi değecek takıma messi fln mı gelecek
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