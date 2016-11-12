Fatih Terim: "Milli menfaatler bunu gerektirdi"

Terim istifa edeceği yönünde çıkan dedikodulara cevap verdi. Terim, istifa sorusuna, "Bugün başka bir türlü sonuç alsak dahi istifa etmeyecektim. Buradayım, yapacak çok işimiz var! İstifa haberlerinden benim haberim yok. Dünkü basın toplantısından sonra kendimi tamamen kapattım. İstifayı ima etmedim." dedi.



"KADROYA ALMAK DEMEK GÖNLÜME ALMAK DEMEK DEĞİL"

Fatih Terim, Arda'nın geri dönüş süreciyle ilgili olarak, "Benden dilemesinler, gerekirse halktan özür dilesinler" dedim. Kesinlikle özür dilemeliler demedim. Lütfen tekrar dinleyin...Herkesin çok kolay alamayacağı 4 aylık bir karar verdim. Kosova kadrosunu açıklayacağım gün, kadroyu açıklamamdan birkaç saat önce bir telefon aldım! Sonrasında da Arda Turan ile konuştum. Emre Belözoğlu vesile oldu. Onun dışındaki hiç kimse doğru değil.Emre Belözoğlu ve sonrasında da Arda ile konuşmam beni tatmin etti. Kadroya almak demek gönlüme almak demek değil. Milli menfaatler bunu gerektirdi. Emre Belözoğlu o kadar iyi niyetle, o kadar düzgün, ihtiyaç olursa da alırım, oynamazsa da teknik adamlığa devam etsin.Emre Belözoğlu'nun tecrübesinden de, adamlığından da faydalanacağız. Gelip benim yanımda da durabilir. Onlar bizim düşmanımız değil, onlar bu ülkenin çocukları. Yine söylüyorum, ben bu kararı içime çok sinerek vermedim. Ben kızarım, büyüğüm. Öyle demiyor muydunuz, vur iki tane ağzına al buraya diye. Eee biz de öyle yaptık" açıklamasını yaptı.



"VOLKAN DEMİREK YENİDEN SEÇİLEBİLİR"

"Volkan Demirel'i ilk A Milli Takıma çağıran benim. 2005'ten 2013'e kadar da, yediği kötü golden sonra da, 2008'de kırmızı kartla atıldıktan sonra da kaleyi ona teslim etmişimdir. O zaman lobisi mi vardı ben çağrırken. Onunla sadece otelde lobide karşılaştık! Ben onu 2. kaleci bile yapmadım. Onun bu açıklamalarını, çok sevdiğim bir çocuk olduğu için milli takımda olma oynama isteği olarak yorumluyorum. Rabbime şükürler olsun adaleten şaşmayız verilmeyecek hiçbir hesabımız yoktur. Ayrıca bunu duymak çok hoşuma gitti. Yalçın tweet atmamış mıydı bize? Olabilir. Ben Yalçına da söyledim. Benim hiç kimseye kastım yok. Volkan çok iyi bir çocuk. Oynamadı ama kadrodaydı. İleride yeniden bizle beraber olabilir."



