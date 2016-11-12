Cumhurbaşkanı Antalya’da
Antalya'da bu akşam saat 20.00'de Kosova ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımıza devletin en üst kademesinden destek var.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu akşam havayoluyla Antalya'ya giderek ay-yıldızlı ekibimizin Kosova ile oynayacağı Dünya Kupası Eleme Grubu maçını tribünden izleyeceği bildirildi. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 14.00'te İstanbul'da Vakıfbank Spor Sarayı'nın açılış törenine de katılacak.
Ay-yıldızlı formanın 545. sınavı
A Milli Takımımız bugün Kosova ile oynayacağı maç ile 545. sınavını verecek. Ay-yıldızlı ekibimiz 93 yıllık tarihinde oynadığı 544 maçta 204 galibiyet alırken, 214 yenilgi, 128 de beraberlik elde etti. Türkiye kasım aylarında ise 68 maça çıktı. Bu mücadelelerin 24'ünü kazanan milliler, 29 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Ay-yıldızlı formanın 545. sınavı
A Milli Takımımız bugün Kosova ile oynayacağı maç ile 545. sınavını verecek. Ay-yıldızlı ekibimiz 93 yıllık tarihinde oynadığı 544 maçta 204 galibiyet alırken, 214 yenilgi, 128 de beraberlik elde etti. Türkiye kasım aylarında ise 68 maça çıktı. Bu mücadelelerin 24'ünü kazanan milliler, 29 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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aslan sayemizde stadlari seyirci görecek kus beyinlilerin
- Vural: Gomez gelecek!
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Bjk1903 GOMEZ GERİ DÖNMELİ.
- Töre ve Sosa dönemez
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Bjk1903 Şenol Güneş Bu İki Oyuncuya Asla Hayır Demez Ben Sanmıyorum böyle bişey diyeceğini.2 side Şenol Güneşin Elinde Parladılar.Dönmesi Müthiş Olr
Cumhurbaşkanı Antalya’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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