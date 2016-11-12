Burak Yılmaz, Lefter'i geride bıraktı
Türk Milli Takımı'nda, Kosova maçı öncesinde 21 golü bulunan Burak Yılmaz, bu müsabakada fileleri havalandırarak 22 gole ulaştı ve Lefter Küçükandonyadis'i geride bıraktı.
A Milli Takım'ın, Kosova karşısındaki ilk golünü atan Burak, ay-yıldızlı ekipte en çok gol atan futbolcular listesinde ikinci sırada yer alan Tuncay Şanlı'yı yakaladı.
Volkan Şen milli takımdaki ilk golünü attı
Kosova karşısında ilk 11'de sahaya çıkarak A Milli Takım formasını 24. kez giyen Volkan Şen, milli takım kariyerindeki ilk golünü attı.
Volkan, mücadelenin 55. dakikasında Türkiye'yi 2-0 öne geçiren golü kaydetti.
Cengiz Ünder'in ilk milli heyecanı
Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir'de ortaya koyduğu performansla adından söz ettiren 19 yaşındaki Cengiz Ünder, Kosova maçının ikinci yarısında oyuna girerek, kariyerinde ilk kez A Milli Takım formasını giydi.
Cengiz, karşılaşmanın 76. dakikasında Volkan Şen'in yerine oyuna dahil oldu ve kalan dakikalarda mücadele etti.
Türkiye, Kosova ile oynadığı ilk resmi maçı kazandı
Türkiye ile Kosova milli takımları ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, bu ilk resmi maçı kazanmayı başardı.
Türkiye'nin, 21 Mayıs 2014 tarihinde FIFA'nın özel izniyle deplasmanda yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle kayıtlara geçmemişti.
12 Kasım'da ilk galibiyet
A Milli Futbol Takımı, 12 Kasım tarihinde oynadığı bir maçtan ilk kez galip ayrıldı.
Daha önce bu tarihte oynadığı 4 maçı kazanamayan Türkiye, Kosova galibiyetiyle bir ilki yaşadı.
Milliler, 1961'de Dünya Kupası Elemeleri'nde evinde SSCB'ye 2-1, 2005'te Dünya Kupası Elemeleri play-off maçında deplasmanda İsviçre'ye 2-0, 2014'te evinde özel maçta Brezilya'ya 4-0 yenildi. 1986'da Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde sahasında Kuzey İrlanda ile golsüz berabere kaldı.
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:27
- Milliler galibiyetle tanıştı
Toplam 6
Yorum
demir Arda turanin selçuk ve burak hariç takima saygısı yok. Cok top eziyor. Buraktan başkasına top atmıyor. Mac boyunca selcugun adini duymadim. Terim koskoca bir millete burakla eziyet etmeyi birak
- Cim Bom'da yüksek tempolu antrenman
Toplam 3
Yorum
Yalçın Muslera- Cavanda,Chedjou,Serdar, Carole-Tolga-Selçuk-Nigel De Jong-podolski,Eren, Bruma
- Öncelik forvet hattında
Toplam 4
Yorum
Ts.61 Ey yönetim ve ersun yanal size sesleniyorum.Bu iki adamı alırsanız bu takım takım olur edin visca , badou ndaiye hiç lobiniz yok bu iki adamı almaya hiç çevreniz yok bu iki adamı alırsanız ancak bu takım toparlanır.
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