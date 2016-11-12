"Antalya bize uğurlu geliyor"
TÜRKİYE-Kosova karşılaşmasını değerlendiren Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, “Antalya bize uğurlu geliyor” dedi.
Türkiye- Kosova karşılaşmasını birlikte izleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, maçın bitimine 4 dakika kala stadyumdan ayrıldı. Çavuşoğlu ve Kılıç karşılaşmayı değerlendirdi.
İstanbul'a hareket edecekleri için Antalya'dan erkenden ayrılmak zorunda kaldıklarını ifade eden Bakan Kılıç, "Maç devam ediyor ama biz yarın İstanbul'daki maraton için biraz erken ayrılmak zorunda kaldık. Milli takımımız inşallah maçı kazanacak ve yoluna devam edecek. Ümitliyiz. Antalya bize uğurlu geliyor ve gerçekten çok güzel bir ev sahipliği yapıyor milli takımımıza. İnşallah bu şekilde devam eder" dedi.
Bakan Çavuşoğlu ise maç sonucundan memnun olduğunu kaydetti.
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:41
- Milliler galibiyetle tanıştı
Toplam 6
Yorum
demir Arda turanin selçuk ve burak hariç takima saygısı yok. Cok top eziyor. Buraktan başkasına top atmıyor. Mac boyunca selcugun adini duymadim. Terim koskoca bir millete burakla eziyet etmeyi birak
- Cim Bom'da yüksek tempolu antrenman
Toplam 3
Yorum
Yalçın Muslera- Cavanda,Chedjou,Serdar, Carole-Tolga-Selçuk-Nigel De Jong-podolski,Eren, Bruma
- Öncelik forvet hattında
Toplam 4
Yorum
Ts.61 Ey yönetim ve ersun yanal size sesleniyorum.Bu iki adamı alırsanız bu takım takım olur edin visca , badou ndaiye hiç lobiniz yok bu iki adamı almaya hiç çevreniz yok bu iki adamı alırsanız ancak bu takım toparlanır.
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