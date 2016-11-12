 4 isim kadrodan çıkarıldı! – Fotomaç – 12 Kasım 2016
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    12 Kasım 2016, Cumartesi
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    4 isim kadrodan çıkarıldı!

    4 isim kadrodan çıkarıldı!

    Bu akşam Antalya'da Kosova'yı konuk edeceğimiz mücadele öncesi Fatih Terim 4 oyuncuyu Milli Takım kadrosundan çıkardı.

    Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde A Millilerimiz bu akşam Kosova'yla karşı karşıya gelecek.

    Maç öncesi gözler ilk 11'e kimlerin alınacağına çevrilirken Milli Takım'da Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim kadroya son şeklini verdi.

    Terim, Okay Yokuşlu, Çağlar Söyüncü, Enes Ünal ve Bilal Başacıkoğlu'nu kadrodan çıkardı.

    İşte Milli Takım kadrosu:

    Kaleciler: Muammer Yıldırım, Volkan Babacan, Harun Tekin

    Savunma: Gökhan Gönül, Yalçın Ayhan, İsmail Köybaşı, Hasan Ali Kaldırım, Ahmet Çalık, Şener Özbayraklı

    Orta saha: Kaan Ayhan, Yunus Mallı, Volkan Şen, Mehmet Topal, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Emre Çolak, Selçuk İnan, Oğuzhan Özyakup, Arda Turan, Tolga Cigerci

    Forvetler: Burak Yılmaz, Mehmet Batdal, Cenk Tosun

    1. 12 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:34
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