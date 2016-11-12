4 isim kadrodan çıkarıldı!
Bu akşam Antalya'da Kosova'yı konuk edeceğimiz mücadele öncesi Fatih Terim 4 oyuncuyu Milli Takım kadrosundan çıkardı.
Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde A Millilerimiz bu akşam Kosova'yla karşı karşıya gelecek.
Maç öncesi gözler ilk 11'e kimlerin alınacağına çevrilirken Milli Takım'da Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim kadroya son şeklini verdi.
Terim, Okay Yokuşlu, Çağlar Söyüncü, Enes Ünal ve Bilal Başacıkoğlu'nu kadrodan çıkardı.
İşte Milli Takım kadrosu:
Kaleciler: Muammer Yıldırım, Volkan Babacan, Harun Tekin
Savunma: Gökhan Gönül, Yalçın Ayhan, İsmail Köybaşı, Hasan Ali Kaldırım, Ahmet Çalık, Şener Özbayraklı
Orta saha: Kaan Ayhan, Yunus Mallı, Volkan Şen, Mehmet Topal, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Emre Çolak, Selçuk İnan, Oğuzhan Özyakup, Arda Turan, Tolga Cigerci
Forvetler: Burak Yılmaz, Mehmet Batdal, Cenk Tosun
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 13:34
- F.Bahçe fren yaptı
Toplam 5
Yorum
.... Bu fark yiyerek yenildiğiniz takımın adını daha önce duyduğumu hatırlamıyorum. Bu arada yediğiniz farkı hesaplamakta zor.fark 34 mü?
- 4 isim kadrodan çıkarıldı!
Toplam 8
Yorum
TUGAY Eğer bu maçta puan kaybedersek erkenden bavulları toplarız onun için forza TÜRKİYE
- Yeniden Narsingh
Toplam 3
Yorum
kadir olabilir suk gitsin muhamet demir bşka takıma kiralansın ndoye shaidaev kalsın nrsıng gelsin
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