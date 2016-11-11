Türkiye için oynamak bir hayal
TÜRKİYE A MİLLİ Takımı'nın genç oyuncusu Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan, "Türkiye'de oynamak bir hayal benim için. Hayat bu, belli olmaz" dedi.
2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda yarın Kosova ile karşılaşacak Türkiye A Milli Takım oyuncuları Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu ve Cengiz Ünder, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile birlikte düzenlenen basın toplantısına katıldı. Almanya'da Fortuna Düsseldorf'da forma giyen Kaan Ayhan, kendini orta sahada iyi gördüğünü söyledi. Teknik direktörün kendisini nerede oynatırsa o bölgede oynayabileceğini belirten Ayhan, sağ bekte de oynayabildiğini kaydetti. En iyi şekilde oynamaya çalıştığını anlatan Ayhan, bir gazetecinin 'Türkiye'de oynamak ister misin?' sorusuna, yanında oturan Fatih Terim'in suflesiyle, "Türkiye'de oynamak bir hayal benim için, hayat bu belli olmaz" cevabını verdi.
OKAY YOKUŞLU: TECRÜBELİ OYUNCULARLA UYUM İÇİNDEYİZ
Trabzonsporlu Okay Yokuşlu da milli takımda genç oyuncuların olmasının ülke adına sevindirici olduğunu kaydetti. Yokuşlu, "Bizden sonra da gelecek oyuncular var. Uluslararası düzeydeki tecrübe, benim için çok önemliydi. Çoğumuz genciz ve milli takımda oynuyoruz. Tecrübeli oyuncularla iyi bir uyum içindeyiz. Bunlar harmanlandığı zaman her şey güzel olacaktır" diye konuştu.
CENGİZ ÜNDER: HAYALİM MİLLİ TAKIMDA OYNAMAKTI
Medipol Başakşehir'in genç oyuncusu Cengiz Ünder de tüm futbolcuların hayalinin milli takımda oynamak olduğunu belirterek, "Benim de hayalim milli takımda oynamaktı. Bu hayalim için çok çalıştım. Bu sezona iyi başladım. Milli takımda çok gururluyum. Bu ülke için uzun yıllar forma giymek isterim" dedi.
- 11 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 20:02
- Tolgay Arslan’dan Napoli açıklaması
Toplam 1
Yorum
Kar Karadenizli olduğun ne kadar da belli. Tebrikler...
- İlk hedef 3'te 3
Toplam 2
Yorum
G Yarınki maçta kadro Volkan Gökhan Yalçın Mehmet Hasan Tolga Oğuzhan Hakan arda Volkan Burak on biriyle çıkmalı hoca ofansif oynamalıyız
- Her şey galibiyet için
Toplam 2
Yorum
Muslera Aslan sana sonuna kadar katiliyorum selcuk semih sabri oynamasin kazaniriz
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