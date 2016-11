Türkiye için oynamak bir hayal

2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda yarın Kosova ile karşılaşacak Türkiye A Milli Takım oyuncuları Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu ve Cengiz Ünder, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile birlikte düzenlenen basın toplantısına katıldı. Almanya'da Fortuna Düsseldorf'da forma giyen Kaan Ayhan, kendini orta sahada iyi gördüğünü söyledi. Teknik direktörün kendisini nerede oynatırsa o bölgede oynayabileceğini belirten Ayhan, sağ bekte de oynayabildiğini kaydetti. En iyi şekilde oynamaya çalıştığını anlatan Ayhan, bir gazetecinin 'Türkiye'de oynamak ister misin?' sorusuna, yanında oturan Fatih Terim'in suflesiyle, "Türkiye'de oynamak bir hayal benim için, hayat bu belli olmaz" cevabını verdi.



OKAY YOKUŞLU: TECRÜBELİ OYUNCULARLA UYUM İÇİNDEYİZ

Trabzonsporlu Okay Yokuşlu da milli takımda genç oyuncuların olmasının ülke adına sevindirici olduğunu kaydetti. Yokuşlu, "Bizden sonra da gelecek oyuncular var. Uluslararası düzeydeki tecrübe, benim için çok önemliydi. Çoğumuz genciz ve milli takımda oynuyoruz. Tecrübeli oyuncularla iyi bir uyum içindeyiz. Bunlar harmanlandığı zaman her şey güzel olacaktır" diye konuştu.



CENGİZ ÜNDER: HAYALİM MİLLİ TAKIMDA OYNAMAKTI

Medipol Başakşehir'in genç oyuncusu Cengiz Ünder de tüm futbolcuların hayalinin milli takımda oynamak olduğunu belirterek, "Benim de hayalim milli takımda oynamaktı. Bu hayalim için çok çalıştım. Bu sezona iyi başladım. Milli takımda çok gururluyum. Bu ülke için uzun yıllar forma giymek isterim" dedi.