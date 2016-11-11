 Kosova maçında tribünde – Fotomaç – 11 Kasım 2016
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    11 Kasım 2016, Cuma
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    Kosova maçında tribünde

    Kosova maçında tribünde
    A Milli Futbol Takımımız'ın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda yarın Kosova ile oynayacağı maçı da izleyecek. Antalya Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak Türkiye-Kosova mücadelesini olağanüstü bir durum olmadığı takdirde tribünden takip edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, millilere destek verecek. Kosova ile oynanacak bu önemli maçta ayrıca tribünler Türk bayraklarıyla donatılacak ve statta büyük bir şölen yaşanacak.
    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 03:19
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