Kosova maçında tribünde
A Milli Futbol Takımımız'ın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda yarın Kosova ile oynayacağı maçı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da izleyecek. Antalya Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak Türkiye-Kosova mücadelesini olağanüstü bir durum olmadığı takdirde tribünden takip edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, millilere destek verecek. Kosova ile oynanacak bu önemli maçta ayrıca tribünler Türk bayraklarıyla donatılacak ve statta büyük bir şölen yaşanacak.
- 11 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 03:19
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GFB HAYDİ FENERBAHÇELİ BU MAÇDA TRİBÜNLERİ TIKLIM TIKLIM DOLDURUP 1 DK BİLE SUSMADAN TAKIMA DESTEK VERECEGİZ İMKANI OLAN MAÇA GİTSİN. FENERBAHÇE
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