 İlk hedef 3'te 3 – Fotomaç – 11 Kasım 2016
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    11 Kasım 2016, Cuma
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    İlk hedef 3'te 3

    İlk hedef 3'te 3

    Yıldızlara af çıktı, takımda moraller tavan yaptı. Terim de kurtuluş reçetesini yazdı: ve Finlandiya kayıpsız geçilecek. Kosova deplasmanından da 3 puanla dönülecek. 'deki diğer iki kritik maçta da yenilmek yasak!

    ile yarın oynayacağı Dünya Kupası eleme maçının hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da keyifler yerinde... Yıldız isimler Arda Turan, Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Selçuk İnan'a af çıkması ay-yıldızlılarda havayı değiştirdi, moral motivasyonu zirveye çıkardı. Gruptaki ilk 3 maçta yalnızca 2 puan toplayan Türkiye için Futbol Direktörü Fatih Terim de hedefi belirledi. Euro 2016 elemelerindeki ruhun dönmesiyle harekete geçen tecrübeli çalıştırıcı, sahamızda oynanacak Kosova ve Finlandiya maçları ile deplasmandaki Kosova müsabakası için 3'te 3 emri verdi.

    'de oynanacak diğer iki karşılaşmadan da puanlarla ayrılmayı hedefleyen Terim, Avrupa Şampiyonası'nda son maça bıraktığı final vizesini Dünya Kupası'nda tekrarlamak istemiyor, işi daha sıkı tutuyor. Takımdaki tüm problemler aşılırken, futbolcuların idmanlardaki hırsı ve beraberliği de Terim'in geleceğe umutla bakmasını sağlıyor..

    PAROLA; MUTLAK GALİBİYET
    'ın yarın oynayacağı Kosova maçı için Türkiye Futbol Direktörü net mesajlar verdi. "Kardeş ülke Kosova'yı ağırlamaktan mutluluk duyacağız" diyen Terim, "Dünya Kupası'na katılma hedefine ulaşmak için evimizdeki maçların tümünü kazanmak istiyoruz. Bu çerçevede Kosova karşılaşmasında parolamız mutlak galibiyet olacak. Ayrıca bu maçın milli takımımız için bir çıkış sürecinin başlangıcı olmasını istiyoruz. Her zaman olduğu gibi Kosova maçında da Türk Milli Takımı'nın en önemli itici güçlerinden biri Antalya'da tribünleri dolduracak taraftarımız olacak."



    ATA'YA SAYGI
    Dünya Kupası elemelerinde Kosova ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren ay-yıldızlı ekibimiz, Mustafa Kemal Atatürk'ü 78. ölüm yıldönümünde andı. Kamp yaptıkları Antalya'daki otelde düzenlenen törende bir araya gelen Milli Takım oyuncularına Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Dürüst, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile teknik heyet eşlik etti. Tüm ekip saat 09.05'i gösterdiğinde Atatürk için saygı duruşunda bulundu.

    OĞUZHAN TAKIMA KATILDI
    A Milliler, Kosova hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor. Ayak bileğinde ağrı olan Oğuzhan, dün akşam takımla çalıştı. Isınma hareketleriyle başlayan çalışma; top kapma, koordinasyon, sürat ve sınırlı alanda pres ile devam etti. Çift kale taktik, rejenerasyon koşusu ve açmagerme egzersizleriyle sona erdi. Fatih Terim bu akşamki idman öncesi (19.00) bir basın toplantısı düzenleyecek.
    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 03:31
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