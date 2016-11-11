Fatih Terim kaptanı açıkladı

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, A Milli Takım'ın, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın oynayacağı Kosova maçı öncesi ay yıldızlıların kamp yaptığı otelde basın toplantısı düzenledi. Terim, yarın Kosova ile çok önemli bir maç oynayacaklarını vurguladı.

Kosova maçı sonrasında istenilen soruya cevap verebileceğini anlatan Terim, şunları söyledi:

"Kosova maçının dışında hiçbir soruya cevap vermeyeceğim. Son maçlarda, maça 24 saat kala gerek bizlerin, gerekse de oyuncuların bir hayli etkilenmesine sebep olan çok şey yaşadık. Yarın, kamuoyu fikri ya da maçın kağıt üstünde çok rahat geçeceği söylense de bizim için saha içinde zor olacak. Her rakip saygı duyulacak rakip ve bizim de en ufak sıkıntıya tahammülümüz yok. Ben ve ekibim, gerekse futbolcularımın bundan önceki yapılana ya da düştüğü tuzağa müsaade etmek istemiyorum. Bunun için zamanımız var, maçtan sonra sorular varsa cevaplarım. Yarın maçtan sonra ne isterseniz sorabilirsiniz, imkanımız olursa konuşuruz ki basın toplantısı var. Maçtan sonra rica ediyorum."

Maç kadrosunun son antrenman sonrası açıklanacağını hatırlatan Terim, yarın kadro tercihinde bazı mevkilerde fazla alternatif olduğu için bu bölgelerde dışarıda kalan oyucuların olacağını dile getirdi. Toplantıda bir gazetecinin, "3 maçta galibiyetle başlayamadık yarınki maça seri galibiyet başlangıcı diye mi bakalım" sorusuna Terim, grup elemelerinde Hırvatistan karşısında 1 puan kazandıktan sonra, Ukrayna maçında 2-0 geriye düştükten sonra maçın 2-2 sonlandığını hatırlattı. Ukrayna maçını 2-0'dan kazanmanın başarı, kendi sahasında 2 puan kaybetmenin ise başarısızlık olduğuna dikkati çeken Terim, İzlanda maçını kaybetmeyi doğal karşılamayacaklarını söyledi.

'15 MAÇ MAĞLUP OLMAYAN BAZEN DE 3 MAÇ KAZANAMAYABİLİR'Avrupa şampiyonasına katılmanın başarı olduğunu dile getiren Fatih Terim, bu başarıyı bir kenara koyarak, dünya kupası elemelerindeki maçlar hakkında değerlendirme yaptı. Terim, şöyle konuştu:

"3 maçtır galip gelemiyoruz. Sanırım 7 maç oldu. 15 maç mağlup olmayan bazen de 3 maç kazanamayabilir. Ümit ederim yarın burada başlarız, 3 puan aldıkça yukarıdaki yerimizi her gün alacağız. Hırvat maçının beraberliği, İzlanda maçının mağlubiyetinin bize bir tek küçük de olsa avantajı var. Nerede oynadığınız önemli değil ama, bu iki takımla kendi evimizde oynayacağız. En önemli 2 deplasmanı atlatmış oluyoruz. Bana göre tek kaybımız kendi sahamızda kaybettiğimiz 2 puan. Bizim kaybımız sadece 2 puandır. Ümit ederim yarın galibiyetle başlar, 3 puanımız da bundan sonraki maçlar için hem puan, hem moral olarak diğer maçların neticesine bakarak devam ederiz."

Terim, genç milli takımdan 7-8 oyuncunun A milli takımda yer aldığını ve ilerleyen günlerde bir kaç tane daha oyuncu dahil edebileceklerini söyledi.

'SIRTIMIZ YERE GELMEDEN PES DEMEMEMİZ LAZIM'

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, bir gazetecinin yarınki maçta kimin kaptan olacağı sorusuna, bu konuda bir sıkıntı olmadığını söyledi. Arda Turan'ın daha fazla milli olduğunu hatırlatan Terim, Mehmet Topal'ın da millilik sayısının fazla olduğunu kaydetti. Terim, "Mehmet, Arda sırayla gidiyor, bir sıkıntı yok" dedi.

'KOSOVA MAÇI KOLAY OLMAYACAK'

İyi bir ortamda çalıştıklarını kaydeden Terim, tarihin tekerrür etmesini istedi. 3 maçta sadece bir puan aldıklarını hatırlatan Terim, bu duruma üzülmemiz gerektiğini söyledi. Hep güçlü takımlarla oynadıklarını ifade eden Terim, şöyle devam etti:

"Böyle bir yerden tekrar başlama gibi bir hava, atmosfer, tekrar seziyorum. Umarım bu durum sahada lehimize olur. Kolay bir maç olmayacak. Her geçen gün daha iyi gördüğümüm Kosova Mili Takımı maçı kolay olmayacak. Ukrayna maçında ciddi pozisyonlara girdiler. Hiçbir maçın kolay olmadığı bir ortamdayız. Letonya, Estonya, Lüksemburg maçlarında bunu gördük. Kamptaki gidişattan memnunum. Herkes çok iyi hazırlanıyor. Seyirciyle birleşince ortaya güzel bir sonuç çıkacak."

'İNŞALLAH SÜRPRİZE DENK GELMEYİZ'

Fatih Terim, oynadıkları maçlarda 9 puan saptamasını yapmadıklarını belirterek, ancak bu 9 puanı hedef olarak önlerine koyduklarını anlattı. Terim, şöyle devam etti:

"Böyle baktığımızda grubumuzda kimsenin 9 puanı yok. Maçların kağıt ve saha üzerinde farklı zorlukları var. Önümüzde 2 Kosova, 1 Finlandiya maçı var. İnşallah bir sürprize denk gelmeyiz. Üst tarafta olağanüstü olmazsa, çok enteresan bir sıralama olacaktır. Bu sıralama içerisinde biz, Hırvatistan ve İzlanda ile içerde oynuyoruz, en son maçımızı Finlandiya ile oynuyoruz. Bir tek Ukrayna ile dışarıda oynuyoruz. Hırvatistan gelip bizi burada da yenebilir. İzlanda da gelip yenebilir. Ama biz aynı durumda Hollanda'ya yenilmediğimiz gibi hem Hollanda'yı, hem İzlanda'yı hem de Çek Cumhuriyeti'ni mecbur olduğumuz zaman yendik. Bazı şeyleri unutuyoruz. 60'ıncı sıradan 13'üncülüğe geldiğimizi, 17 maç yenilmediğimizi unutuyoruz bazen. İnsan bazen neler yaptığını görmek istiyor bazen. Doğru yerde konumlandırdığımızı kendimizi göreceğiz. Tabela önümüzde. Allah yolumuzu açık etsin. Sırtımız yere gelmeden pes demememiz lazım. Kırılmaların çok yaşanacağı bir grup yaşıyoruz."

FATİH TERİM TOLGAY'I İSTİYOR

Almanya ligindeki Türk oyunculara alakalarının da ortada olduğunu ifade eden Terim, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bazı oyuncuları kazanmak için uğraşıyoruz. Bunların başında da Tolgay geliyor. FIFA ile ilgili konusunu çözerse ve daha önce A milli olmadı. Çok da beğeniyorum. Almanya'yı tercih ettiği için bizde oynama şansı yoktu. A Milli olmadığını ümit ediyorum. Tolgay bizde oynama şansı bulur. Kerem'in de tercihini yapıp, haklarını kaybetmeden, Mart'a kadar olan süreç bunu ortaya koyacaktır. Bir de Sinan Gümüş var. Bu oyuncular daha önce temasa geçtiğimiz oyuncularımız. Birkaç oyuncu daha var, ama bunları söylemek istemiyorum. Kerem'i biz, uzun, çok uzun zamandır hukuki işlemlerini bekliyoruz. Kendi ülkemizin milli takımında görmek istiyorum."

HAZIRLIKLAR TAMAM

Ay yıldızlılar, Kosova maçı öncesi son antrenmanını yaptı. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma ve koşuyla başladı. Ay yıldızlılar 3 gruba ayrılarak top kapma ve pas çalıştı. Antrenmanın ikinci bölümü ise izlemeye kapalı gerçekleştirildi.