 Demirören'den milli takıma ziyaret – Fotomaç – 11 Kasım 2016
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    11 Kasım 2016, Cuma
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    Demirören'den milli takıma ziyaret

    Demirören'den milli takıma ziyaret

    (TFF) Başkanı , 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 12 Kasım Cumartesi günü Kosova ile karşılaşacak 'nın kampını ziyaret etti.

    TFF'den yapılan açıklamada, başkan Demirören'in Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'ndeki Regnum Carya Golf&Spa Resort'te devam eden milli takım kampını ziyaret ettiği bildirildi.

    Demirören'e ziyaretinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, TFF Başkan Vekili Ali Dürüst, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu ve TFF Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Ali Özdoğan'ın eşlik ettiği kaydedildi.

    ve beraberindekilerin, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile akşam yemeği yediği ve Kosova maçı için başarı dilediği aktarıldı.

    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 03:15
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