Büyük turnuvalarda hep olmalıyız
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Kosova ile oynanacak karşılaşma öncesi değerlendirmede bulundu. Demören'in maç günü kitapçığında yer alan açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Milli takımımızın önemli turnuvalarda sürekli yer almasını prensip haline getirmemiz gerektiğini savunuyoruz. Futbol şehrimiz Antalya'nın yeni yapılan stadyumunun milli takımlar düzeyinde ilk resmi maçı olan Türkiye-Kosova karşılaşmasında milli takımımızın ülkemizi gururlandıracağına inancım tam. Dostluğu uzun yıllara dayanan Türkiye ile Kosova arasındaki ilk resmi karşılaşmanın fair play ruhuyla oynanacağına yürekten inanıyorum."
- 11 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:56
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