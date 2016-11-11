 Büyük turnuvalarda hep olmalıyız – Fotomaç – 11 Kasım 2016
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    11 Kasım 2016, Cuma
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    Büyük turnuvalarda hep olmalıyız

    Büyük turnuvalarda hep olmalıyız
    Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı , ile oynanacak karşılaşma öncesi değerlendirmede bulundu. Demören'in maç günü kitapçığında yer alan açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Milli takımımızın önemli turnuvalarda sürekli yer almasını prensip haline getirmemiz gerektiğini savunuyoruz. Futbol şehrimiz Antalya'nın yeni yapılan stadyumunun milli takımlar düzeyinde ilk resmi maçı olan Türkiye-Kosova karşılaşmasında milli takımımızın ülkemizi gururlandıracağına inancım tam. Dostluğu uzun yıllara dayanan Türkiye ile Kosova arasındaki ilk resmi karşılaşmanın fair play ruhuyla oynanacağına yürekten inanıyorum."
    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:56
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