Milli Takım'dan bir kötü haber daha

Genç oyuncu, yeni çıktığı sakatlık sonrasında Trabzonspor karşısında ilk 11 başlamış ve hemen ardından Milli Takım'a çağrılmıştı. Milli Takım'ın bu akşam yaptığı antreman öncesinde sakatlığı nükseden Oğuzhan Özyakup, çalışmaya katılamadı. Genç oyuncuya yapılacak son kontrollerin ardından Kosova maçı kadrosuna alınıp alınmayacağı belli olacak.