Fatih Terim’den Arda Turan’a cevap!
Kosova hazırlıklarına dün de devam eden A Milliler, idman öncesi sahanın ortasında toplanıp, "15 Temmuz şehitleri için el ele koşmaya" yazılı tişörtlerle poz verdi.
A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 12 Kasım Cumartesi günü Antalya'da Kosova ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf&Spa Resort'te kamp yapan ay-yıldızlı ekip, üçüncü çalışmasını Sentido Zeynep Resort Otel'in sahasında, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirdi.
Milli takım oyuncuları antrenmana, üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor AŞ tarafından düzenlenecek Vodafone 38. İstanbul Maratonu'nun bu yılki sloganı olan, "15 Temmuz Şehitleri İçin Koşuyoruz" yazılı tişörtlerle çıktı.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, iki grup halinde top kapma ve pas çalışmasının ardından yapılan taktik ağırlıklı çift kale maçla devam etti. Maç sırasında, Terim'in futbolcuları sık sık durdurup uyarılarda bulunduğu görüldü. Çift kale maç öncesinde Fatih Terim, futbolcularla kısa bir toplantı yaptı.
Ayak bileğinde ağrısı bulunan Oğuzhan Özyakup'un belirlenen özel program dahilinde fizyoterapist eşliğinde otelde çalıştığı bildirildi.
Antrenmanı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst de izledi.
A Milli Futbol Takımı, yarın yapacağı idmanla Kosova maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 10 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:00
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Toplam 10
Yorum
... 40-50 yıldır lafını anlamayıp , bu kadar algı operasyonları yapmanız bizi hiç şaşırtmıyor. Ne kadar sığsınız.
- 10 haftadır gol orucunu bozamadı
Toplam 5
Yorum
bordom yatabare kalmalıydı, n.doye ve sukun forvet özellikleri çok zayıf defans takımı olmammıza rağmen çok gol yiyoruz ofans gücümüzün zayıflığıda buna eklenince sonuç ortaya çıkıyor kanatlara iki oyuncu bulursak muhammet demir bile yeterli olur bu sezon için, forvet dünya futbolunda bile çok kısıtlı ama kanat golcüler bulabiliriz tıpkı jaja, burak ve umut gibi hangisi direkt forvetti ki ama en iyi golcülerimizdi keza fatih tekke ve hami bile kanat forvetlerdi ama leblebi gol atıyorlardı.
- Fenerbahçe'ye kötü haber!
Toplam 4
Yorum
FB77 Korkulan oldu
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