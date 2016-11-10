 Fatih Terim’den Arda Turan’a cevap! – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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    10 Kasım 2016, Perşembe
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    ’den Arda Turan’a cevap!

    Fatih Terim’den Arda Turan’a cevap!

    hazırlıklarına dün de devam eden A Milliler, idman öncesi sahanın ortasında toplanıp, "15 Temmuz şehitleri için el ele koşmaya" yazılı tişörtlerle poz verdi.

    Fotoğraf çekiminde, 'in arka planda kalıp kareye girmediği dikkat çekti. 5 ay önce Çek Cumhuriyeti maçı öncesi aynı pozu Arda vermişti.


    , 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 12 Kasım Cumartesi günü 'da ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf&Spa Resort'te kamp yapan ay-yıldızlı ekip, üçüncü çalışmasını Sentido Zeynep Resort Otel'in sahasında, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirdi.

    Milli takım oyuncuları antrenmana, üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor AŞ tarafından düzenlenecek Vodafone 38. İstanbul Maratonu'nun bu yılki sloganı olan, "15 Temmuz Şehitleri İçin Koşuyoruz" yazılı tişörtlerle çıktı.

    Isınma hareketleriyle başlayan idman, iki grup halinde top kapma ve pas çalışmasının ardından yapılan taktik ağırlıklı çift kale maçla devam etti. Maç sırasında, Terim'in futbolcuları sık sık durdurup uyarılarda bulunduğu görüldü. Çift kale maç öncesinde Fatih Terim, futbolcularla kısa bir toplantı yaptı.

    Ayak bileğinde ağrısı bulunan Oğuzhan Özyakup'un belirlenen özel program dahilinde fizyoterapist eşliğinde otelde çalıştığı bildirildi.

    Antrenmanı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst de izledi.

    A Milli Futbol Takımı, yarın yapacağı idmanla Kosova maçının hazırlıklarına devam edecek.

    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:00
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