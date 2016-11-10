 Bakan Kılıç WADA’da – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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    10 Kasım 2016, Perşembe
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    Bakan Kılıç WADA’da

    Bakan Kılıç WADA’da
    Gençlik ve Spor Bakanı , Dünya Anti Doping Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildi. Yönetim kurulu üyeliğine Avrupa Birliği üyesi olmayan, Avrupa Konseyi Üyesi devletlerden bakan düzeyindeki seçimlerde aday gösterilen Kılıç, Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi kararıyla seçildi.
    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:23
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