 ‘Aile gibiyiz’ – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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HEPSİ
    10 Kasım 2016, Perşembe
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    ‘Aile gibiyiz’

    ‘Aile gibiyiz’
    Kosova hazırlıklarını sürdüren milli takımda , kamptaki havayı aktardı. Arda, Burak, Selçuk gibi isimlerin dönüşünün olumlu etki yaptığını vurgulayan Hasan Ali, "Keyifler son derece yerinde. Bir aile gibi umutlu, huzurlu bir aradayız. Bir önceki kampta yer almayan arkadaşları görmekten de çok mutluyum" diye konuştu.
    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:46
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