A Millilerden, Atatürk için saygı duruşu
A Milli Takımımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 78'inci yıldönümü nedeniyle Kosova maçı için kamp yaptığı otelde düzenlenen törenle andı.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Dürüst, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile teknik heyet ve futbolcular, saat 09.05'te Ulu Önder için saygı duruşunda bulundu.
TFF'DEN 10 KASIM AÇIKLAMASI
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden Atatürk'ün vefatının 78. yıldönümü için şu açıklama yapıldı:
"Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 78. yıldönümünde saygı, minnet ve şükranla anıyoruz.
Cumhuriyetimiz ile yaşıt olmaktan gurur duyan Türkiye Futbol Federasyonu olarak Atatürk'ün "çağdaş medeniyetler seviyesi üstüne çıkma" hedefini, Türk futbolunu geliştirme, uluslararası düzeyde rekabet edecek altyapıyı oluşturma, topluma spor kültürünü benimseterek çağdaş ve kurumsal bir yapıda futbola yaygınlık kazandırma misyonumuz ile sürdüreceğimizi bir kez daha vurgularız."
- 10 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 09:51
- Svensson atağı
Toplam 2
Yorum
dilo olsa iyi transfer olur
- Caner’den havuzda yürüyüş
Toplam 1
Yorum
uğur turgut Haydi hayırlısı olsun. Bir an önce dönmeni bekliyoruz. Canını dişine takıp oynuyan bir adamsın sen. Senin gibi hırslı adamlar lazım bize. Ortalarını özledik be abi. Şu Tosice de orta yapmayı biraz öğretsen iyi olucak.
- Suk başka takımda coşar
Toplam 1
Yorum
Mustafa Suk takım oyunu içinde kendine pozisyon bulamıyyor, en önemli nokta gol sorunu ise takım düzenini golcülere göre oynamakta fayda var.
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