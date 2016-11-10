A Millilerden, Atatürk için saygı duruşu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Dürüst, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile teknik heyet ve futbolcular, saat 09.05'te Ulu Önder için saygı duruşunda bulundu.

TFF'DEN 10 KASIM AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden Atatürk'ün vefatının 78. yıldönümü için şu açıklama yapıldı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 78. yıldönümünde saygı, minnet ve şükranla anıyoruz.

Cumhuriyetimiz ile yaşıt olmaktan gurur duyan Türkiye Futbol Federasyonu olarak Atatürk'ün "çağdaş medeniyetler seviyesi üstüne çıkma" hedefini, Türk futbolunu geliştirme, uluslararası düzeyde rekabet edecek altyapıyı oluşturma, topluma spor kültürünü benimseterek çağdaş ve kurumsal bir yapıda futbola yaygınlık kazandırma misyonumuz ile sürdüreceğimizi bir kez daha vurgularız."