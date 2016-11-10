 A Millilerden, Atatürk için saygı duruşu – Fotomaç – 10 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Kasım 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    A Millilerden, Atatürk için saygı duruşu

    A Millilerden, Atatürk için saygı duruşu

    A Milli Takımımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 78'inci yıldönümü nedeniyle Kosova maçı için kamp yaptığı otelde düzenlenen törenle andı.

    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Dürüst, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile teknik heyet ve futbolcular, saat 09.05'te Ulu Önder için saygı duruşunda bulundu.

    TFF'DEN 10 KASIM AÇIKLAMASI

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden Atatürk'ün vefatının 78. yıldönümü için şu açıklama yapıldı:

    "Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 78. yıldönümünde saygı, minnet ve şükranla anıyoruz.

    Cumhuriyetimiz ile yaşıt olmaktan gurur duyan Türkiye Futbol Federasyonu olarak Atatürk'ün "çağdaş medeniyetler seviyesi üstüne çıkma" hedefini, Türk futbolunu geliştirme, uluslararası düzeyde rekabet edecek altyapıyı oluşturma, topluma spor kültürünü benimseterek çağdaş ve kurumsal bir yapıda futbola yaygınlık kazandırma misyonumuz ile sürdüreceğimizi bir kez daha vurgularız."

    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:51
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    A Millilerden, Atatürk için saygı duruşu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.