 Toprak şoku! – Fotomaç – 09 Kasım 2016
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    09 Kasım 2016, Çarşamba
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    Toprak şoku!

    Toprak şoku!

    Stoper sıkıntısı yaşayan milli takımda bir kötü haber de ’tan geldi. B.Leverkusenli futbolcu sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

    Kosova'yla oynayacağı Dünya Kupası eleme maçı için Antalya'da kampa giren 'da Ömer Toprak sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Kampa sol uyluk arka kas grubunda mevcut şikâyeti ile katılan 27 yaşındaki stoperin dün çekilen MR'ı sonrası ilgili bölgede kas zorlanması olduğu tespit edildi. Sağlık ekibinin önerisi ve teknik heyetin kararı ile B.Leverkusen'le gerekli bilgi alışverişi de yapılarak Ömer aday kadrodan çıkarıldı.

    TOPAL STOPERE
    daha önce stoperde görevlendirdiği Mehmet Topal'ı orijinal mevkisi olan ön liberoya çekip, stoperde Ömer'i son iki maç Ukrayna ve İzlanda karşılaşmalarında oynatmıştı. Tecrübeli oyuncu da bu maçlarda yaptığı hatalarla eleştiri almıştı. Terim'in bu bölgede yine Topal'a yer vermesi bekleniyor.
    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:56
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