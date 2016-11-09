 ‘Terim babalık yapmak istiyordu’ – Fotomaç – 09 Kasım 2016
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    09 Kasım 2016, Çarşamba
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    ‘Terim babalık yapmak istiyordu’

    ‘Terim babalık yapmak istiyordu’

    Arda, Burak ve Selçuk gibi isimlerin ay-yıldızlı formaya geri dönüşüne ortam hazırlayan M.Başakşehirli , çarpıcı açıklamalar yaptı.

    Önemli olanın milli takımın başarısı olduğunu söyleyen Emre, "Aracının kim olduğu önemli değil. bir babalık yapmak istiyordu, oyuncular da dönmek istiyordu. Zaten ortada büyük bir problem yoktu. Herkes konuştu ve hiçbir problem kalmadı. Bundan sonra tek hedef Dünya Kupası'na katılabilmek. 3 maçta 9 puan alırsak bu hedefi gerçekleştirebiliriz. Milli takıma destek olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.
    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:51
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