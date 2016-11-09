 Milliler’in Kosova mesaisi sürüyor – Fotomaç – 09 Kasım 2016
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    09 Kasım 2016, Çarşamba
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    Milliler’in mesaisi sürüyor

    Milliler’in Kosova mesaisi sürüyor

    A Milli Futbol Takımımız, cumartesi günü 'da ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Kamp yapılan Belek'te Türkiye Futbol Direktörü yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman iki grup halinde top kapma çalışmasının ardından yapılan sınırlı alanda taktik ağırlıklı çift kaleli oyunla devam etti. Oyun sırasında, Terim'in oyuncuları sık sık durdurup uyarılarda bulunduğu görüldü. Çift kale oyun öncesinde Fatih Terim, futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. ve 'a özel çalışma uygulandı.
    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:06
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