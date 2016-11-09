Milli Takım'dan bir kötü haber daha
2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Kosova ile karşılaşacak A Milli Takım'da Ömer Toprak'ın ardından biri isimden daha sakatlık haberi geldi. Beşiktaş’ın başarılı futbolcusu Oğuzhan Özyakup’un Milli Takım’da sakatlığı nüksetti.
Genç oyuncu, yeni çıktığı sakatlık sonrasında Trabzonspor karşısında ilk 11 başlamış ve hemen ardından Milli Takım'a çağrılmıştı. Milli Takım'ın bu akşam yaptığı antreman öncesinde sakatlığı nükseden Oğuzhan Özyakup, çalışmaya katılamadı. Genç oyuncuya yapılacak son kontrollerin ardından Kosova maçı kadrosuna alınıp alınmayacağı belli olacak.
- 09 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 19:32
- "Quaresma'nın pozisyonu bence kırmızı kart"
Toplam 7
Yorum
BİLGE ADAM GÜNEŞ GİBİ DOĞDUN BEŞİKTAŞ CAMİASINA, . SENİ SEVİYORUZ BİLGE ADAM. . 2023 HEDEFLERİNE GÜNEŞLİ GÜNLERDE ULAŞALIM.
- F.Bahçe sefere çıktı
Toplam 10
Yorum
isminiz Alex olmak icin ilk önce adam olmasi lazim alex inanilmaz bir insandi
- "Quaresma'nın pozisyonu bence kırmızı kart"
Toplam 7
Yorum
tarafsız gültekin onay boş konuşmuş bu sefer haddi olmayan konulara girmiş . O da bozdu kendini bjk yi savunucam diye kendinden geçiyo yazık.
Milli Takım'dan bir kötü haber daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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