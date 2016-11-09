 Milli Takım'dan bir kötü haber daha – Fotomaç – 09 Kasım 2016
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    09 Kasım 2016, Çarşamba
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    Milli Takım'dan bir kötü haber daha

    Milli Takım'dan bir kötü haber daha

    2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Kosova ile karşılaşacak A Milli Takım'da Ömer Toprak'ın ardından biri isimden daha sakatlık haberi geldi. Beşiktaş’ın başarılı futbolcusu ’un Milli Takım’da sakatlığı nüksetti.

    Genç oyuncu, yeni çıktığı sakatlık sonrasında Trabzonspor karşısında ilk 11 başlamış ve hemen ardından Milli Takım'a çağrılmıştı. Milli Takım'ın bu akşam yaptığı antreman öncesinde sakatlığı nükseden , çalışmaya katılamadı. Genç oyuncuya yapılacak son kontrollerin ardından Kosova maçı kadrosuna alınıp alınmayacağı belli olacak.

    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:32
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