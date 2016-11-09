Hasan Ali: İddialı konuma geleceğiz

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf&Spa Resort'te kamp yapan ay-yıldızlı ekipte milli oyuncular Hasan Ali Kaldırım ve Mehmet Batdal, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Elemelere istedikleri gibi başlayamadıklarını ve grupta bulundukları konumdan hoşnut olmadıklarını belirten 26 yaşındaki savunma oyuncusu Hasan Ali Kaldırım, Kosova maçının önemine vurgu yaparak, şunları aktardı:

"Kosova maçını kesinlikle kazanmamız gerekiyor. Bu karşılaşmadan sonra uzun bir ara olacak. Bir dahaki maçımızı mart ayının sonunda Finlandiya ile oynayacağız. Grupta daha iddialı bir konuma gelebilmemiz için önümüzdeki iki maçı kazanmamız gerekiyor. Bu arada tabii ki rakiplerimiz de birbirleriyle oynayacak. Orada kaybedilecek puanlar ve bizim iki maçta alacağımız puanlar, bizi daha iddialı bir konuma getirecektir."

Milli takım kampındaki atmosferi değerlendiren ay-yıldızlı futbolcu, keyiflerin son derece yerinde olduğunun ve teknik heyetin son derece iyi bir şekilde takımı maça hazırladığının altını çizerek, "Bir aile gibi huzurlu, mutlu şekilde bir aradayız. Tabii daha önceki kamplara gelmeyen arkadaşlarımızı tekrar burada görmekten dolayı da son derece mutluyum. Tekrar bir aile gibi önümüzdeki maçlara hazırlanıyoruz. Daha iyi sonuçlar elde etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIM OLUNCA ŞAHSİ ÇIKARLAR İKİNCİ PLANDA"

Hasan Ali Kaldırım, söz konusu milli takımsa şahsi çıkarların ikinci planda kalması gerektiğini, şu anki ortamın da böyle olduğunu dile getirdi.

Kampta, daha önceki zamanlarda olduğu gibi güzel bir ortamın bulunduğunu kaydeden milli futbolcu, "Emin olun, söz konusu milli takım, milli forma olunca şahsi çıkarların her zaman ikinci planda kalması gerekiyor ki öyle de. Daha önce nasıl bir arkadaşlık ortamı olduysa, şu anki de öyle." diye konuştu.

Hasan Ali, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in ay-yıldızlı ekibi iyi motive ettiğini ve iyi bir şekilde hazırladığını anlatarak, kendilerinin de ellerinden geldiğince iyi hazırlanmaya çalıştıklarını ifade etti.

Fenerbahçeli savunma oyuncusu, bu sezonki istatistiklerinin geçen yıllara göre daha iyi olduğunu, bunda da sarı-lacivertli takımda yaşanan teknik direktör değişikliğinin etkisinin bulunduğunu kaydetti.

Hasan Ali, ofansif anlamda da Fenerbahçe'ye katkı vermek istediğini vurgulayarak, "Oynadığım kulüp, çok büyük bir camia. Elimden geldiğince hem ofansif hem de defansif anlamda takımıma katkı sağlamak zorundayım. Bunu da biliyorum. Her zaman çalışıp elimden geldiğince takımıma katkı yapmak istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

MEHMET BATDAL: "HER ŞEY ÇOK İYİ GİDİYOR"

Ay-yıldızlı futbolcu Mehmet Batdal da milli takıma seçilmesinin kendisi adına gurur verici olduğunu belirtti.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in, gösterdiği performansı bu şekilde ödüllendirmesinin kendisi adına onur verici olduğunu vurgulayan Mehmet Batdal, şöyle devam etti:

"A Milli Futbol Takımı'na hizmet etmek tüm Türk oyuncuların en büyük hayalidir. Dolayısıyla burada milli takım için çalışıyoruz. İnşallah devamı da bu şekilde olur. Milli takımın ve arkadaşlarımızın havası çok iyi. Atmosfer çok uygun, çalışma ortamı çok güzel. Müthiş bir samimiyet var. Her şey çok doğru ilerliyor. Gördüğüm kadarıyla herkesin tek düşüncesi Kosova maçı. Çünkü bu maçtan mutlak suretle 3 puanla ayrılmak zorundayız ki elemelerde ilerleyen süreçte avantaj elde edebilelim. Dolayısıyla şu ana kadar her şey çok iyi gidiyor. Umarım böyle devam eder."

"BU KONUNUN GÜNDEME GELMESİNE GEREK YOK"

Mehmet Batdal, takım içinde gruptaki durumlarının ve sonraki maçların değerlendirmelerini yaptıklarını dile getirerek, Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'na giden takımlar arasında olmak istediklerini vurguladı.

Puan durumuna bakıldığında dezavantajlı gibi göründüklerini ifade eden Medipol Başakşehirli golcü oyuncu, "Kosova maçında alacağımız bir galibiyet, puanımızı 5'e yükseltecek. Daha sonra uzun bir süre var. Mart ayında oynanacak Finlandiya maçına kadar hazırlıklar olacak. Daha sonra alacağımız seri galibiyetler ve rakiplerimizin birbiriyle oynayacak olması avantajı, bizi yukarı taşıyacaktır." şeklinde konuştu.

Kaptan Arda Turan'ın elemelerde oynanan daha önceki maçlarda kadroya alınmamasıyla ilgili takımda nasıl bir hava olduğu yönündeki soru üzerine Mehmet Batdal, "Böyle bir şey hiç yaşanmamış gibi takım tüm samimiyetiyle çalışmalarına devam ediyor. Dolayısıyla bu konunun gündeme gelmesine bence gerek yok." açıklamasında bulundu.

"ÇOK FAYDALI BİR FUTBOLCU HALİNE GELECEK"

Medipol Başakşehir'den takım arkadaşı 19 yaşındaki Cengiz Ünder'in A Milli Takım'a seçilmesini değerlendiren Mehmet Batdal, Cengiz'i 10 yaşından beri tanıdığını anlattı.

Genç oyuncunun o zamanlarda bile yetenekli olduğunun konuşulduğunu dile getiren 30 yaşındaki oyuncu, "Cengiz öyle bir çocuk ki hem futbol gelişimini hem de kişisel gelişimini sağlayabiliyor. Cengiz'in ilerleyen dönemde Türk Milli Takımı ve Medipol Başakşehir için çok faydalı bir futbolcu olacağına inanıyorum." yorumunu yaptı.