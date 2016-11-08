Yüzler gülüyor
Arda, Gökhan Gönül, Selçuk ve Burak’ın tekrar Ay-Yıldız’a kavuşması kafilede doping etkisi yaptı. Milliler, Antalya’ya hareket etmeden önce çok neşeliydi.
A Milli Futbol Takımımız, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde cumartesi günü Kosova ile yapacağı karşılaşma için Antalya'ya gitti. Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla hareket eden milli kafilede yeniden Ay-Yıldızlı formaya kavuşan Arda Turan, Gökhan Gönül, Selçuk İnan ve Burak Yılmaz da yer aldı. Futbolculardan 18'i Atatürk Havalimanı'ndan Antalya'ya hareket ederken, Bilal Başacıkoğlu, Yunus Mallı, Çağlar Söyüncü ve Ahmet Yılmaz Çalık'ın Antalya'da takıma dahil olacakları bildirildi. THY'nin CİP salonunda toplanan futbolcuların oldukça neşeli oldukları görüldü.
EN SON ARDA TURAN GELDİ
Tekrar milli takım formasına kavuşan Barcelona'daki yıldızımız Arda, havalimanına en geç gelen isim oldu. Bireysel programı olan- Fatih Terim ise kafileye daha sonra katılacak. Belek'teki Regnum Carya Golf&Spa Resort'ta kampa girecek Türkiye, Kosova maçı hazırlıkları çerçevesindeki tüm antrenmanlarını da bu tesiste yapacak.
EN SON ARDA TURAN GELDİ
Tekrar milli takım formasına kavuşan Barcelona'daki yıldızımız Arda, havalimanına en geç gelen isim oldu. Bireysel programı olan- Fatih Terim ise kafileye daha sonra katılacak. Belek'teki Regnum Carya Golf&Spa Resort'ta kampa girecek Türkiye, Kosova maçı hazırlıkları çerçevesindeki tüm antrenmanlarını da bu tesiste yapacak.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 22:15
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Hacı İlhan başkana da hoca dayanmıyor ibrahim hoca çok iyi oynatıyodu bu takımı
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nasıl bir taraftar anlayışı düne kadar çok iyi hoca kimseye yedirmeyiz diyenler şimdi adamı gönderiyorlar.....
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ua evet aziz ne dedi başkan olacak kişi zengin olmalı
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