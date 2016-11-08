 Yeni gözde Bilal – Fotomaç – 08 Kasım 2016
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    08 Kasım 2016, Salı
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    Yeni gözde Bilal

    Yeni gözde Bilal

    İlk kez milli takıma çağrılan ’lu , Fatih Terim’in yeni gözdesi oldu. 21 yaşındaki sağ kanat efsane ’in öğrencisi.

    Trabzonlu bir baba ve Faslı bir anneden doğup Hollanda'nın genç milli takımlarında oynadıktan sonra tercihini Türkiye'den yana kullanan Bilal Başacıkoğlu, Kosova karşısında ilk kez milli olmanın heyecanı içinde. Heerenveen'de oynarken Marco van Basten'in teknik direktörlüğünü yaptığı Bilal, daha önce efsane dünya yıldızından çok şey öğrendiğini ve ilerlemesini sağladığı kişi olarak bahsetmişti.

    Daha önceki röportajında milli takım tercihinde Terim'in katkısına vurgu yapan 21 yaşındaki yetenekli sağ kanat tecrübeli teknik adamın, "Seni Ümit Milli Takım'da görmek istiyorum. Başarılı olursan 'ın kapıları da ardına kadar açık" sözünü verdiğini ifade etmişti. Bu sezon Feyenoord'la 18 maça çıkan Bilal 4 asist yaparken, başarılı futbolunun karşılığını Terim'in de söz verdiği üzere A Milli Takım olarak aldı.
    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:25
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