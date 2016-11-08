Yeni gözde Bilal
İlk kez milli takıma çağrılan Feyenoord’lu Bilal Başacıkoğlu, Fatih Terim’in yeni gözdesi oldu. 21 yaşındaki sağ kanat efsane van Basten’in öğrencisi.
Trabzonlu bir baba ve Faslı bir anneden doğup Hollanda'nın genç milli takımlarında oynadıktan sonra tercihini Türkiye'den yana kullanan Bilal Başacıkoğlu, Kosova karşısında ilk kez milli olmanın heyecanı içinde. Heerenveen'de oynarken Marco van Basten'in teknik direktörlüğünü yaptığı Bilal, daha önce efsane dünya yıldızından çok şey öğrendiğini ve ilerlemesini sağladığı kişi olarak bahsetmişti.
Daha önceki röportajında milli takım tercihinde Terim'in katkısına vurgu yapan 21 yaşındaki yetenekli sağ kanat tecrübeli teknik adamın, "Seni Ümit Milli Takım'da görmek istiyorum. Başarılı olursan A Milli Takım'ın kapıları da ardına kadar açık" sözünü verdiğini ifade etmişti. Bu sezon Feyenoord'la 18 maça çıkan Bilal 4 asist yaparken, başarılı futbolunun karşılığını Terim'in de söz verdiği üzere A Milli Takım olarak aldı.
Daha önceki röportajında milli takım tercihinde Terim'in katkısına vurgu yapan 21 yaşındaki yetenekli sağ kanat tecrübeli teknik adamın, "Seni Ümit Milli Takım'da görmek istiyorum. Başarılı olursan A Milli Takım'ın kapıları da ardına kadar açık" sözünü verdiğini ifade etmişti. Bu sezon Feyenoord'la 18 maça çıkan Bilal 4 asist yaparken, başarılı futbolunun karşılığını Terim'in de söz verdiği üzere A Milli Takım olarak aldı.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 22:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Hacı İlhan başkana da hoca dayanmıyor ibrahim hoca çok iyi oynatıyodu bu takımı
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nasıl bir taraftar anlayışı düne kadar çok iyi hoca kimseye yedirmeyiz diyenler şimdi adamı gönderiyorlar.....
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ua evet aziz ne dedi başkan olacak kişi zengin olmalı
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