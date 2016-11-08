 Türkiye’de bir ilk – Fotomaç – 08 Kasım 2016
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    08 Kasım 2016, Salı
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    Türkiye’de bir ilk

    Türkiye’de bir ilk
    'nde sporculara koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve atletik performans yönetimi verecek Türkiye'nin spor hekimliği ana bilim dalı bulunan ilk sporcu sağlığı merkezi açıldı. Açılışa TFF basın sözcüsü Mete Düren ve yetkililer katıldı.
    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:18
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