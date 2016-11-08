Türkiye’de bir ilk
Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde sporculara koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve atletik performans yönetimi verecek Türkiye'nin spor hekimliği ana bilim dalı bulunan ilk sporcu sağlığı merkezi açıldı. Açılışa TFF basın sözcüsü Mete Düren ve yetkililer katıldı.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 22:18
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gençlerbirliği'nde yeni patron Ümit Özat
Toplam 14
Yorum
Hacı İlhan başkana da hoca dayanmıyor ibrahim hoca çok iyi oynatıyodu bu takımı
- Bruma’lı savunma
Toplam 10
Yorum
nasıl bir taraftar anlayışı düne kadar çok iyi hoca kimseye yedirmeyiz diyenler şimdi adamı gönderiyorlar.....
- Dev derbinin biletleri satışa çıktı
Toplam 19
Yorum
ua evet aziz ne dedi başkan olacak kişi zengin olmalı
Türkiye’de bir ilk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.