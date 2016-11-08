Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı!

TFF'nin yaptığı açıklama şu şekilde:

Kosova ile oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası eleme maçı için Antalya'daki kampı devam eden A Milli Takım'da Ömer Toprak sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.



A Milli Takım kampına sol uyluk arka kas grubunda (hamstring) mevcut şikâyeti ile katılan Ömer'in bugün çekilen MR'ı sonrası ilgili bölgede kas zorlanması olduğu tespit edildi.

Oyuncunun sağlığını riske etmemek amacı ile sağlık ekibinin önerisi ve teknik heyetin kararı ile sporcunun kulübüyle gerekli bilgi alışverişi de yapılarak Ömer aday kadrodan çıkarıldı.