Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı!
A Milli Takım'da sakatlanan Ömer Toprak sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
TFF'nin yaptığı açıklama şu şekilde:
Kosova ile oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası eleme maçı için Antalya'daki kampı devam eden A Milli Takım'da Ömer Toprak sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
A Milli Takım kampına sol uyluk arka kas grubunda (hamstring) mevcut şikâyeti ile katılan Ömer'in bugün çekilen MR'ı sonrası ilgili bölgede kas zorlanması olduğu tespit edildi.
Oyuncunun sağlığını riske etmemek amacı ile sağlık ekibinin önerisi ve teknik heyetin kararı ile sporcunun kulübüyle gerekli bilgi alışverişi de yapılarak Ömer aday kadrodan çıkarıldı.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 18:59
- Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı!
Toplam 5
Yorum
............ isabet olmuş
- Güneş'in tek rakibi Lucescu
Toplam 34
Yorum
the_eagle biz istediğimize takarız sen dert etme
- Dursun Özbek'ten Fatih Terim açıklaması
Toplam 24
Yorum
adnan güneş sırf maliyeti düşük diye bu hocayı koskoca GS takımını başına getirdiniz yazıklar olsun oyun okuma sıfır kulübede kukla gibi oturuyor
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