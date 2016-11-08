 Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı! – Fotomaç – 08 Kasım 2016
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    08 Kasım 2016, Salı
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    Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı!

    Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı!

    'da sakatlanan sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

    TFF'nin yaptığı açıklama şu şekilde:
    ile oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası eleme maçı için Antalya'daki kampı devam eden 'da sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

    A Milli Takım kampına sol uyluk arka kas grubunda (hamstring) mevcut şikâyeti ile katılan Ömer'in bugün çekilen MR'ı sonrası ilgili bölgede kas zorlanması olduğu tespit edildi.

    Oyuncunun sağlığını riske etmemek amacı ile sağlık ekibinin önerisi ve teknik heyetin kararı ile sporcunun kulübüyle gerekli bilgi alışverişi de yapılarak Ömer aday kadrodan çıkarıldı.

    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 18:59
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