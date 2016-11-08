Hakem Macar Bognar
Kosova maçının hakemleri belli oldu. A Milli Takımımız'ın Kosova ile yapacağı mücadeleyi Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Tamas Bognar yönetecek. Karşılaşmada, Bognar'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ve Zsolt Varga yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ferenc Karako olacak. Macar hakem, 2015 yılında Kara Kartal'ın Skenderbeu deplasmanında 1-0 kazandığı maçı yönetmişti.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 22:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Hacı İlhan başkana da hoca dayanmıyor ibrahim hoca çok iyi oynatıyodu bu takımı
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nasıl bir taraftar anlayışı düne kadar çok iyi hoca kimseye yedirmeyiz diyenler şimdi adamı gönderiyorlar.....
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ua evet aziz ne dedi başkan olacak kişi zengin olmalı
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