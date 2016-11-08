 Hakem Macar Bognar – Fotomaç – 08 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Kasım 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Hakem Macar Bognar

    Hakem Macar Bognar
    maçının hakemleri belli oldu. A Milli Takımımız'ın Kosova ile yapacağı mücadeleyi 'ndan yönetecek. Karşılaşmada, Bognar'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ve Zsolt Varga yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ferenc Karako olacak. Macar hakem, 2015 yılında Kara Kartal'ın Skenderbeu deplasmanında 1-0 kazandığı maçı yönetmişti.
    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hakem Macar Bognar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.