Enes Ünal sakatlandı

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf&Spa Resort'te kamp yapan ay-yıldızlı ekip, ilk çalışmasını Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan idmanın önce sınırlı alanda jokerli, sonra sınırlı alanda çift kaleli oyunla devam ettiği bildirildi. Antrenmanın, yenilenme koşusu ve açma-germe egzersizleriyle sona erdiği kaydedildi.

Belinde ağrısı olan Hakan Çalhanoğlu, uyluk arka kas grubunda (hamstring) sertleşme bulunan Ömer Toprak, bel ağrısı ve hamstringinde sertleşme şikayeti olan Volkan Şen ile uçağı Antalya'ya akşam saatlerinde inen Yunus Mallı'nın antrenmana katılmadığı aktarıldı. Hakan, Ömer ve Volkan'ın kendileri için belirlenen özel program dahilinde fizyoterapist eşliğinde kamp otelinde çalıştığı vurgulandı.

Çift kaleli oyun sırasında sağ ayak bileğine darbe alan Enes Ünal'ın, tedbir amaçlı çalışmayı yarıda bıraktığı, genç golcünün durumunun yapılacak detaylı tetkik ve muayenelerin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

A Milli Takım, yarın akşam yapacağı antrenmanla Kosova maçının hazırlıklarını sürdürecek.