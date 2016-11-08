Enes Ünal sakatlandı
A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 12 Kasım Cumartesi günü Antalya'da Kosova ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sakatlıkları bulunan Hakan Çalhanoğlu, Ömer Toprak ve Volkan Şen, özel program dahilinde fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Sağ ayak bileğine darbe alan Enes Ünal, tedbir amaçlı çalışmayı yarıda bıraktı.
Belinde ağrısı olan Hakan Çalhanoğlu, uyluk arka kas grubunda (hamstring) sertleşme bulunan Ömer Toprak, bel ağrısı ve hamstringinde sertleşme şikayeti olan Volkan Şen ile uçağı Antalya'ya akşam saatlerinde inen Yunus Mallı'nın antrenmana katılmadığı aktarıldı. Hakan, Ömer ve Volkan'ın kendileri için belirlenen özel program dahilinde fizyoterapist eşliğinde kamp otelinde çalıştığı vurgulandı.
Çift kaleli oyun sırasında sağ ayak bileğine darbe alan Enes Ünal'ın, tedbir amaçlı çalışmayı yarıda bıraktığı, genç golcünün durumunun yapılacak detaylı tetkik ve muayenelerin ardından netlik kazanacağı belirtildi.
A Milli Takım, yarın akşam yapacağı antrenmanla Kosova maçının hazırlıklarını sürdürecek.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 01:37
- Basketbolda hedef zafer
Toplam 15
Yorum
BJK 1903 olumune gs. : tabi kardes siz MASALLAH real gibi oynuyorsunuz ya siz mi sampiyon olacaksiniz haftada 1 amc yapiyorsunuz onu bile kaldiramiyor oyunculariniz demek BJK-FB gibi iki kulvarda oynasaniz 20 puanda deyil 15 puanda sürükleneceksiniz bari GS liler sacmalamasin son 20 yilda siz nasil 10 kez sampiyon oldunuz futbol oynayarakmi yoksa hakemelrin ayak oyunlarinlami :)
- Biyonik adam Hutchinson
Toplam 3
Yorum
Hacı Ronaldo 40 yaşına kadar oynarsa bizim atiba 45 yaşına kadar oynar o zaman
- "Bu son imzam değil"
Toplam 2
Yorum
Hacı 42 yaşından sonra türkiyede oynar bu adam
Enes Ünal sakatlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.