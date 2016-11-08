 ‘Cengiz Ünder büyük sıçrama yapacak’ – Fotomaç – 08 Kasım 2016
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    08 Kasım 2016, Salı
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    büyük sıçrama yapacak’

    ‘Cengiz Ünder büyük sıçrama yapacak’
    Lider 'de sergilediği performansla milli takıma ilk kez çağırılan 'e eski hocası övgü yağdırdı. 'dan sezon başında Başakşehir'e transfer olan 19 yaşındaki sağ kanat için İzmir ekibinin teknik direktörü, "Cengiz yavaş yavaş lige ısındı, lige damga vuracaktır. Cengiz, Başakşehir'de gelişimini tamamlayacak ve büyük bir sıçrama kaydedecektir" dedi.
    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:22
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