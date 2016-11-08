‘Cengiz Ünder büyük sıçrama yapacak’
Lider Başakşehir'de sergilediği performansla milli takıma ilk kez çağırılan Cengiz Ünder'e eski hocası övgü yağdırdı. Altınordu'dan sezon başında Başakşehir'e transfer olan 19 yaşındaki sağ kanat için İzmir ekibinin teknik direktörü, "Cengiz yavaş yavaş lige ısındı, lige damga vuracaktır. Cengiz, Başakşehir'de gelişimini tamamlayacak ve büyük bir sıçrama kaydedecektir" dedi.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 22:22
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nasıl bir taraftar anlayışı düne kadar çok iyi hoca kimseye yedirmeyiz diyenler şimdi adamı gönderiyorlar.....
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ua evet aziz ne dedi başkan olacak kişi zengin olmalı
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