 Antalya’da kapalı gişe – Fotomaç – 08 Kasım 2016
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    08 Kasım 2016, Salı
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    ’da kapalı gişe

    Antalya’da kapalı gişe
    ile 'da karşılaşacak A Milli Takımımız'ın kritik maçına büyük ilgi. Satılan biletlerin çıkar çıkmaz tükendiği duyuruldu. de resmi internet sitesinden, "Biletlere gösterilen ilgiden dolayı tüm taraftarlarımıza teşekkür ederiz" diye teşekkür mesajı yayımladı. Kosova maçı, 33 bin kişilik Antalya Stadı'nda Ay-Yıldızlı bayraklarla donanmış tıklım tıklım dolu tribünlere oynanacak.
    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:12
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