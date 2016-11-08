Antalya’da kapalı gişe
Kosova ile Antalya'da karşılaşacak A Milli Takımımız'ın kritik maçına büyük ilgi. Satılan biletlerin çıkar çıkmaz tükendiği duyuruldu. TFF de resmi internet sitesinden, "Biletlere gösterilen ilgiden dolayı tüm taraftarlarımıza teşekkür ederiz" diye teşekkür mesajı yayımladı. Kosova maçı, 33 bin kişilik Antalya Stadı'nda Ay-Yıldızlı bayraklarla donanmış tıklım tıklım dolu tribünlere oynanacak.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 22:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gençlerbirliği'nde yeni patron Ümit Özat
Toplam 14
Yorum
Hacı İlhan başkana da hoca dayanmıyor ibrahim hoca çok iyi oynatıyodu bu takımı
- Bruma’lı savunma
Toplam 10
Yorum
nasıl bir taraftar anlayışı düne kadar çok iyi hoca kimseye yedirmeyiz diyenler şimdi adamı gönderiyorlar.....
- Dev derbinin biletleri satışa çıktı
Toplam 19
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ua evet aziz ne dedi başkan olacak kişi zengin olmalı
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