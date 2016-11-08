A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf&Spa Resort'te kamp yapan ay-yıldızlı ekip, ikinci çalışmasını Sentido Zeynep Resort Otel'in sahasında Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, iki grup halinde top kapma çalışmasının ardından yapılan sınırlı alanda taktik ağırlıklı çift kaleli oyunla devam etti. Oyun sırasında, Terim'in oyuncuları sık sık durdurup uyarılarda bulunduğu görüldü. Çift kale oyun öncesinde Fatih Terim, futbolcularla kısa bir toplantı yaptı.





Bel ağrısı ve uyluk arka kas grubunda (hamstring) sertleşme şikayeti olan Volkan Şen ile dünkü antrenmanda ayak bileğine aldığı darbe nedeniyle ödem oluşan Enes Ünal, belirlenen özel program dahilinde fizyoterapist eşliğinde kamp otelinde çalıştı.

A Milli Futbol Takımı, yarın yapacağı idmanla Kosova maçının hazırlıklarına devam edecek.



