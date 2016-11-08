 A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 08 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Kasım 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü

    A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü

    , 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 12 Kasım Cumartesi günü 'da Kosova ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf&Spa Resort'te kamp yapan ay-yıldızlı ekip, ikinci çalışmasını Sentido Zeynep Resort Otel'in sahasında Türkiye Futbol Direktörü yönetiminde gerçekleştirdi.

    Isınma hareketleriyle başlayan idman, iki grup halinde top kapma çalışmasının ardından yapılan sınırlı alanda taktik ağırlıklı çift kaleli oyunla devam etti. Oyun sırasında, Terim'in oyuncuları sık sık durdurup uyarılarda bulunduğu görüldü. Çift kale oyun öncesinde Fatih Terim, futbolcularla kısa bir toplantı yaptı.

    Bel ağrısı ve uyluk arka kas grubunda (hamstring) sertleşme şikayeti olan Volkan Şen ile dünkü antrenmanda ayak bileğine aldığı darbe nedeniyle ödem oluşan Enes Ünal, belirlenen özel program dahilinde fizyoterapist eşliğinde kamp otelinde çalıştı.

    , yarın yapacağı idmanla Kosova maçının hazırlıklarına devam edecek.

    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 20:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.