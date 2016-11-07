Tek yürek tek bilek
Terim-Arda polemiği sona erdi, tüm kamuoyu rahat bir nefes aldı. Kosova maçı öncesi yıldız isimlerin de dönmesi havayı değiştirdi, ay-yıldızlıları kenetledi.
ARTIK YÜZLER GÜLÜYOR
Kadroya davet edilen futbolcular sosyal medya hesaplarından paylaşımlarında mutluluklarını dile getirirken, kendi aralarında yaptıkları konuşmalarda da geleceğe umutla bakıyor. Antalya'da bugün toplanacak olan ay-yıldızlıların moral olarak üst seviyede olması, teknik direktör Fatih Terim'in de yüzünü güldürüyor.
KADRODA KALECİ DEĞİŞİKLİĞİ
A Milli Takım'ın Kosova maçı kadrosu önceki akşam açıklanırken, dün flaş bir gelişme yaşandı. Trabzonspor'un Beşiktaş ile oynadığı maçta sol dizinden sakatlanan kaleci Onur Kıvrak kadrodan çıkarıldı. Teknik Direktör Fatih Terim; tecrübeli file bekçisinin yerine Kayserispor'da forma giyen Muammer Zülfikar Yıldırım'ı kadroya davet etti.
MİLLİLER BUGÜN TOPLANIYOR
Dünya Kupası Elemeleri'nde 3. karşılaşmasını Kosova ile oynayacak A Milli Takım, bugün Antalya'da toplanacak. 12 Kasım'daki karşılaşma öncesi 28 futbolcuyla çalışacak olan ay-yıldızlılar, ilk antrenmanını akşam saatlerinde yapacak. Belek'teki Regnum Carya'da kampa girecek olan milliler, maç gününe kadar burada konaklayacak.
- 07 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:47
- Fatih’ten büyük hata
Toplam 1
Yorum
mehmet Fatiih takım arkadaşı ile bir anlaşmazlık yaşadı Fatih topu tutmak için koşarak geliyordu takım arkadaşı da topa kafayla hafifçe dışarı doğru dokundu ama bu yüzden top eline çarptı yoksa tek başına olsaydı rahatlıkla tutacağı bir pozisyondu. Yoksa iyi bir kaleci...ikisi arasında bir anlaşmazlık olmuş.
- Frank De Boer ilk sırada
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Eğer de boer gelirse Galatasaray ligde ilk 10 a zor girer adam koskoca interi batırdı ve kovuldu gitti prandelli bile bundan 3 gömlek üstün gelirse vah cimbomun haline eyvahh eyvahh
- İpekçi’den çıkış yok!
Toplam 1
Yorum
1905 Trabzon çok vasat zor yendik. Formunda Galatasarayın bu Trabzona en az yirmi sayı fark atması lazım. Oyunculardaki isteksizlik hissediliyor.
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