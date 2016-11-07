 Tek yürek tek bilek – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
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    Tek yürek tek bilek

    Tek yürek tek bilek

    Terim-Arda polemiği sona erdi, tüm kamuoyu rahat bir nefes aldı. Kosova maçı öncesi yıldız isimlerin de dönmesi havayı değiştirdi, ay-yıldızlıları kenetledi.

    'da aylardır devam eden polemik Fatih Terim-Arda Turan gerilimiydi. 'dan sonra Barcelona'da forma giyen Arda'yı iki kez kadroya çağırmayan Terim, Kosova sınavı öncesi yıldız futbolcuya af çıkardı. Arda ile birlikte Selçuk İnan, Gökhan Gönül ve Burak Yılmaz'ı da kadroya davet eden Terim'in bu tercihleri, 12 Kasım'daki Kosova sınavı öncesi havayı değiştirdi, yepyeni bir sayfa açtı.

    ARTIK YÜZLER GÜLÜYOR
    Kadroya davet edilen futbolcular sosyal medya hesaplarından paylaşımlarında mutluluklarını dile getirirken, kendi aralarında yaptıkları konuşmalarda da geleceğe umutla bakıyor. Antalya'da bugün toplanacak olan ay-yıldızlıların moral olarak üst seviyede olması, teknik direktör Fatih Terim'in de yüzünü güldürüyor.

    KADRODA KALECİ DEĞİŞİKLİĞİ
    A Milli Takım'ın Kosova maçı kadrosu önceki akşam açıklanırken, dün flaş bir gelişme yaşandı. Trabzonspor'un Beşiktaş ile oynadığı maçta sol dizinden sakatlanan kaleci Onur Kıvrak kadrodan çıkarıldı. Teknik Direktör ; tecrübeli file bekçisinin yerine Kayserispor'da forma giyen Muammer Zülfikar Yıldırım'ı kadroya davet etti.

    MİLLİLER BUGÜN TOPLANIYOR
    Dünya Kupası Elemeleri'nde 3. karşılaşmasını Kosova ile oynayacak A Milli Takım, bugün Antalya'da toplanacak. 12 Kasım'daki karşılaşma öncesi 28 futbolcuyla çalışacak olan ay-yıldızlılar, ilk antrenmanını akşam saatlerinde yapacak. Belek'teki Regnum Carya'da kampa girecek olan milliler, maç gününe kadar burada konaklayacak.
    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:47
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