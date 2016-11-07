Milli Takım'da sakatlık şoku
Dün akşamki Beşiktaş maçında sol dizinden sakatlanan Onur Kıvrak, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'un Beşiktaş'a konuk olduğu maçta sol dizinde zorlanmaya bağlı efüzyon oluşan Onur Kıvrak, tedbir amaçlı A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı. Onur'un yerine A Milli Takım kadrosuna Kayserispor'da forma giyen Muammer Zülfikar Yıldırım davet edildi.
- 07 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 03:16
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Hakem koruması altındaki Beşiktaş..."
Toplam 146
Yorum
Düsseldorf'lu Bir süpürge alda git kendi kapının önünü temizle ...Zira birikmiş o kadar çok şey varki .......
- Kalkavan skandalı
Toplam 7
Yorum
ismail bunlar hakem deyil türk futbolunun düşmanı basit ve satılık tipler
- Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı
Toplam 5
Yorum
19907 mete kalkavan beşiktaşa kalkavan oldu düngece bu hakem beşiktaşlı eski yöneticinin yiğeni fedarasyon başkanı beşiktaşlı daha ne olsun 2senedir kim korunuyor belli
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