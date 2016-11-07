Kosova'nın Türkiye maçı kadrosu açıklandı

Kosova A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Albert Bunjaki, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 12 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Türkiye ile yapacakları maçın aday kadrosunu açıkladı.
Başkent Priştine'de basın toplantısı düzenleyen Bunjaki, dünyanın en genç milli takımına sahip olduklarını savundu.
Milli takımdaki tecrübe eksikliğine dikkati çeken Bunjaki, futbolcuların oyun sistemini anlayabilmeleri için en az 10-15 karşılaşmaya ihtiyacı olduğunu, Kosova'nın ise henüz dördüncü resmi maçını yapacağını söyledi.
Bunjaki, Türkiye ile yapacakları karşılaşmaya ilişkin, "Mücadelenin yüksek olacağı bir maç bekliyorum. İlk 20 dakika çok önemli. Türkiye'nin, bize karşı en ufak hatasında Dünya Kupası'na katılma şansını kaybedeceğinin bilincinde olacağı bir maç. Bu çok büyük bir baskı. Olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Biz yeni bir ekibiz ve konsantre olacağız." ifadelerini kullandı.
Türkiye ile oynayacakları karşılaşmanın sistemine ilişkin bilgiler de veren Bunjaki, "Türkiye ile oynayacağımız karşılaşma, Hırvatistan ve Ukrayna maçlarının birleşimi olacak. Türkiye, üstün, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer almış bir rakip." diye konuştu.
Aday kadroya çağırdığı Gençlerbirliği'nden Vedat Muric'in son maçtaki performansından duyduğu memnuniyeti aktaran Bunjaki, bu oyuncuya şans verip vermeyeceğinin müsabakada tercih edeceği forvet sayısına bağlı olduğunu kaydetti.
Bunjaki, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in Arda Turan gibi isimleri yeniden milli takıma çağırmasının ise Türkiye'nin maçı ne kadar ciddiye aldığının göstergesi olduğunu vurguladı.
Kosova'nın, Türkiye ile Antalya'da oynayacağı karşılaşmanın aday kadrosunda şu isimler yer aldı:
Kaleci: Samir Ujkani (Pisa), Adis Nurkovic (Travnik), Bledar Hajdini (Trepca 89)
Defans: Fanol Perdedaj (1860 Münih), Avni Pepa (IB Vestmannaeyjar), Alban Pnishi (Grasshoppers), Amir Rrahmani (Lokomotiva Zagreb), Leart Paqarada (Sandhausen), Mergim Vojvoda (Mouscron), Benjamin Kololli (Lausanne), Fidan Aliti (Slaven Belupo)
Orta saha: Enis Alushi (Nürnberg), Eroll Zejnullahu (Union Berlin), Alban Meha (Atiker Konyaspor), Herolind Shala (Kasımpaşa), Milot Rashica (Vitesse), Bernard Berisha (Anzhi), Arber Zeneli (Heerenveen), Besar Halimi (Mainz 05), Valon Berisha (Salzburg)
Forvet: Albert Bunjaku (Saint Gallen), Vedat Muric (Gençlerbirliği).
- 07 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 19:34
- A Milliler Antalya'ya Terim'siz geldi
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Yorum
musti. terim resmen dalga geciyo.
- "Taçsız Kral" heykelinin açılışı yapıldı
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hoca işi biliyor böyle saçma bi haber hayatımda ne okudum ne duydum kadı köydeki sonuca göre hcoa degiştirseydik 20 senede 20 hoca degiştirmemiz gerek kaldıki takımda selçuk inan gibi çıt kırıldım avrupa parasıyla beş para etmez futbolcular var piyasa degeri 150 milyon euro bile etmeyen takımla hoca ne yapabilir yıllık 10 milyon euro morinyoya ver getir 10 maçta 20 puan alır hoca yıllık 1 milyon euroya saten o puanı almış neyin peşindesiniz birader hcoada roney ronaldo messi var da kullanmayı bilmiyo gibi laflara bak hele hadi lan işinize bakın
- Bruma’lı savunma
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......... O ZAMAN ERENİ, PODO YU, SNEIJDERİ, DE JONK U,JOSUE Yİ, SELÇUK U NİYE SATTIRMADIN. DEMEDİN Kİ BUNLARDAN GS YA FAYDA GELMEZ, BUNLARI SATIN VEDE ALMAYIN NİYE DEMEDİN SN RİEKERİG. EĞER DEDİĞİN OLMUYORSA SENİN ORADA NE İŞİN VAR
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