 Kosova'nın Türkiye maçı kadrosu açıklandı – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
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    'nın maçı kadrosu açıklandı

    Kosova'nın Türkiye maçı kadrosu açıklandı

    A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü , I Grubu'nda 12 Kasım Cumartesi günü deplasmanda ile yapacakları maçın aday kadrosunu açıkladı.

    Başkent Priştine'de basın toplantısı düzenleyen Bunjaki, dünyanın en genç milli takımına sahip olduklarını savundu.

    Milli takımdaki tecrübe eksikliğine dikkati çeken Bunjaki, futbolcuların oyun sistemini anlayabilmeleri için en az 10-15 karşılaşmaya ihtiyacı olduğunu, 'nın ise henüz dördüncü resmi maçını yapacağını söyledi.

    Bunjaki, ile yapacakları karşılaşmaya ilişkin, "Mücadelenin yüksek olacağı bir maç bekliyorum. İlk 20 dakika çok önemli. Türkiye'nin, bize karşı en ufak hatasında Dünya Kupası'na katılma şansını kaybedeceğinin bilincinde olacağı bir maç. Bu çok büyük bir baskı. Olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Biz yeni bir ekibiz ve konsantre olacağız." ifadelerini kullandı.

    Türkiye ile oynayacakları karşılaşmanın sistemine ilişkin bilgiler de veren Bunjaki, "Türkiye ile oynayacağımız karşılaşma, Hırvatistan ve Ukrayna maçlarının birleşimi olacak. Türkiye, üstün, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer almış bir rakip." diye konuştu.

    Aday kadroya çağırdığı Gençlerbirliği'nden Vedat Muric'in son maçtaki performansından duyduğu memnuniyeti aktaran Bunjaki, bu oyuncuya şans verip vermeyeceğinin müsabakada tercih edeceği forvet sayısına bağlı olduğunu kaydetti.

    Bunjaki, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in Arda Turan gibi isimleri yeniden milli takıma çağırmasının ise Türkiye'nin maçı ne kadar ciddiye aldığının göstergesi olduğunu vurguladı.

    Kosova'nın, Türkiye ile Antalya'da oynayacağı karşılaşmanın aday kadrosunda şu isimler yer aldı:

    Kaleci: Samir Ujkani (Pisa), Adis Nurkovic (Travnik), Bledar Hajdini (Trepca 89)

    Defans: Fanol Perdedaj (1860 Münih), Avni Pepa (IB Vestmannaeyjar), Alban Pnishi (Grasshoppers), Amir Rrahmani (Lokomotiva Zagreb), Leart Paqarada (Sandhausen), Mergim Vojvoda (Mouscron), Benjamin Kololli (Lausanne), Fidan Aliti (Slaven Belupo)

    Orta saha: Enis Alushi (Nürnberg), Eroll Zejnullahu (Union Berlin), (Atiker Konyaspor), (Kasımpaşa), Milot Rashica (Vitesse), Bernard Berisha (Anzhi), Arber Zeneli (Heerenveen), Besar Halimi (Mainz 05), Valon Berisha (Salzburg)

    Forvet: Albert Bunjaku (Saint Gallen), Vedat Muric (Gençlerbirliği).

    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:34
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