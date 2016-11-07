 Kosova maçı biletlerinin gişe satışı başladı – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
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    Kosova maçı biletlerinin gişe satışı başladı

    Kosova maçı biletlerinin gişe satışı başladı

    Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Türkiye ile Kosova arasında oynanacak olan maçın biletlerinin gişe satışı başladı.

    A Milli Takım'ın, 12 Kasım 2016 Cumartesi günü Antalya Stadyumu'nda Kosova ile 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda oynayacağı karşılaşmanın biletlerinin gişe satışı başladı. Müsabaka biletlerinin internet satışı ise bugün itibariyle sona erdi.

    Türkiye - Kosova maçının bilet satışı, her gün 09.00-18.00 saatleri arasında Antalya Stadyumu'nda bulunan bilet gişelerinden yapılacak. Bilet gişeleri, bilet kalması halinde maç günü de açık olacak. Müsabakaya 1 kişi, en fazla 4 adet bilet satın alabiliyor.

    Türkiye - Kosova maçının bilet fiyatları şu şekilde:

    1. Kategori: 50 TL
    2. Kategori: 30 TL
    3. Kategori: 15 TL
    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:32
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