Kosova maçı biletlerinin gişe satışı başladı
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Türkiye ile Kosova arasında oynanacak olan maçın biletlerinin gişe satışı başladı.
A Milli Takım'ın, 12 Kasım 2016 Cumartesi günü Antalya Stadyumu'nda Kosova ile 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda oynayacağı karşılaşmanın biletlerinin gişe satışı başladı. Müsabaka biletlerinin internet satışı ise bugün itibariyle sona erdi.
Türkiye - Kosova maçının bilet satışı, her gün 09.00-18.00 saatleri arasında Antalya Stadyumu'nda bulunan bilet gişelerinden yapılacak. Bilet gişeleri, bilet kalması halinde maç günü de açık olacak. Müsabakaya 1 kişi, en fazla 4 adet bilet satın alabiliyor.
Türkiye - Kosova maçının bilet fiyatları şu şekilde:
1. Kategori: 50 TL
2. Kategori: 30 TL
3. Kategori: 15 TL
Türkiye - Kosova maçının bilet satışı, her gün 09.00-18.00 saatleri arasında Antalya Stadyumu'nda bulunan bilet gişelerinden yapılacak. Bilet gişeleri, bilet kalması halinde maç günü de açık olacak. Müsabakaya 1 kişi, en fazla 4 adet bilet satın alabiliyor.
Türkiye - Kosova maçının bilet fiyatları şu şekilde:
1. Kategori: 50 TL
2. Kategori: 30 TL
3. Kategori: 15 TL
- 07 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 12:32
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kerim Frei yol ayrımında
Toplam 6
Yorum
BEŞİKTAŞK Aynenn Şenol hoca sakın hatta yapma bu cocuk çok yetenekli
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Toplam 5
Yorum
Ultra aslan Bence taraftarlar böyle maçlarda yüzde 60 ev sahibi yüzde 40 misafir takım oranında bile olmalı ziraat kupasını seyredebilen insanlar ligi niye izleyemesin. Sıkıntı taraftarda degil taraftarı bu hale getirenlerde bence
- ‘Başa çıkmak zorundayım’
Toplam 2
Yorum
sgoksu Biri bu adamı bi silksin kendine getirsin.
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