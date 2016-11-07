 Demirören kısa konuştu! – Fotomaç – 07 Kasım 2016
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    07 Kasım 2016, Pazartesi
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    Demirören kısa konuştu!

    Demirören kısa konuştu!
    () Başkanı 'den yorumu... Arda'nın daha önce kadroya alınmamasıyla ilgili, "Bunlar idari değil teknik konular" diyen Demirören, bu kez de çok kısa bir yorum yaptı. TFF Başkanı, yıldız futbolcunun Kosova maçının kadrosuna alınması için, "Hayırlı olsun" diye konuştu
    1. 07 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:48
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