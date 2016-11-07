A Milliler Antalya'ya Terim'siz geldi

İstanbul'da Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla Antalya'ya gelen ay yıldızlıları, CIP salonu çıkışında Antalyaspor formalı küçük sporcular çiçekle karşıladı. Kadroya yeniden çağrılan Burak, Selçuk, Arda ve Gökhan'ın da aralarında yer aldığı ay yıldızlı kafile güvenlik görevlilerinin arasından çıkarak takım otobüsüne bindi. A Milli aday kadrosunda yer alan Yunus Mallı'nın ilerleyen saatte Antalya'ya geleceği belirtildi.



Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, A Milli takımın kafilesinde yer almadı. Terim'in bireysel işleri nedeniyle daha sonra geleceği belirtildi. A Milliler daha sonra takım otobüsüyle kamp yapacağı Belek'teki Regnum Carya Golf & SPA Resort Otel'e gitti.







A MİLLİ TAKIM PROGRAMI

A Milliler, Kosova maçı hazırlıkları çerçevesindeki tüm antrenmanlarını kamp yapacağı otelin tesislerinde gerçekleştirecek. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve bir futbolcu, cuma saat 19.00'da kamp yapılan otelde basın toplantısı düzenleyecek. Toplantının ardından A Milli Takım, Kosova maçı öncesindeki son çalışmasını saat 19.30'da gerçekleştirecek. Antalya Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı Türkiye- Kosova karşılaşması 12 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.