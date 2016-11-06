Milli Takım'da sakatlık şoku
Dün akşamki Beşiktaş maçında sol dizinden sakatlanan Onur Kıvrak, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 15:55
- Depay'a depar
Toplam 19
Yorum
recep memphis gelirse fb şampiyon olur
- "Hakem koruması altındaki Beşiktaş..."
Toplam 45
Yorum
he hee eskiden siz korunuyordunuz geçen yıl ve bu yıl bjk..fb.nin kollandığı bir yıl söyleyin bize...fb. sadece 2.ci olsun etinden sütünden yaralanalım koruması var ilk 3 te ol asla şampiyon olma...olay budur fb. seyircis de işi uyandı stad boş futbol basınınına ilgi az...
- Depay'a depar
Toplam 19
Yorum
sukut altındır fb sukut ekibi messi yi izliyor gizli gizli lütfen efendi olun talip olmayın
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