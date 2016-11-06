 Milli Takım'da sakatlık şoku – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    Milli Takım'da sakatlık şoku

    Milli Takım'da sakatlık şoku

    Dün akşamki Beşiktaş maçında sol dizinden sakatlanan Onur Kıvrak, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.

    Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'un Beşiktaş'a konuk olduğu maçta sol dizinde zorlanmaya bağlı efüzyon oluşan Onur Kıvrak, tedbir amaçlı A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı. Onur'un yerine A Milli Takım kadrosuna Kayserispor'da forma giyen Muammer Zülfikar Yıldırım davet edildi.
    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 15:55
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