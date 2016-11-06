 "Milli Takım'a hayırlı olsun" – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    "Milli Takım'a hayırlı olsun"

    "Milli Takım'a hayırlı olsun"

    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra kadro dışı bırakılan futbolcuların, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından Kosova karşılaşması için yeniden kadroya çağrılışını, "Hayırlı olsun" diyerek yorumladı.

    Demirören, Arda Turan, Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Selçuk İnan'ın aday kadroya çağrılmamasını, daha önce katıldığı bir TV programında, "Bunlar idari değil, teknik konular" diyerek yanıtlamıştı

    MİLLİ TAKIMDAN ÖNCE KAMPA GİRDİ

    Yıldırım Demirören, eşi Revna ve küçük oğlu Cemal ile birlikte Cuma akşamı özel uçağıyla Paris'ten Antalya'ya geldi ve Belek'te milli takımın yarın kampa gireceği Regnum Carya Hotel'e yerleşti. Ancak Demirören'i hiç de beklemediği bir sürpriz karşıladı. Türk medyasının önde gelen isimleri, European Tour Turkish Airlines Open 2016 Golf Şampiyonası nedeniyle aynı otelde bulunuyordu. Demirören, karşısında medya ordusunu görünce bir hayli şaşırdı ve "Biz birkaç gün burada dinlenelim dedik, tüm medya ile buluştuk" diyerek hayret ifadelerini ortaya koydu.
    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 14:04
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