"Milli Takım'a hayırlı olsun"
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra kadro dışı bırakılan futbolcuların, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından Kosova karşılaşması için yeniden kadroya çağrılışını, "Hayırlı olsun" diyerek yorumladı.
Demirören, Arda Turan, Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Selçuk İnan'ın aday kadroya çağrılmamasını, daha önce katıldığı bir TV programında, "Bunlar idari değil, teknik konular" diyerek yanıtlamıştı
MİLLİ TAKIMDAN ÖNCE KAMPA GİRDİ
Yıldırım Demirören, eşi Revna ve küçük oğlu Cemal ile birlikte Cuma akşamı özel uçağıyla Paris'ten Antalya'ya geldi ve Belek'te milli takımın yarın kampa gireceği Regnum Carya Hotel'e yerleşti. Ancak Demirören'i hiç de beklemediği bir sürpriz karşıladı. Türk medyasının önde gelen isimleri, European Tour Turkish Airlines Open 2016 Golf Şampiyonası nedeniyle aynı otelde bulunuyordu. Demirören, karşısında medya ordusunu görünce bir hayli şaşırdı ve "Biz birkaç gün burada dinlenelim dedik, tüm medya ile buluştuk" diyerek hayret ifadelerini ortaya koydu.
MİLLİ TAKIMDAN ÖNCE KAMPA GİRDİ
Yıldırım Demirören, eşi Revna ve küçük oğlu Cemal ile birlikte Cuma akşamı özel uçağıyla Paris'ten Antalya'ya geldi ve Belek'te milli takımın yarın kampa gireceği Regnum Carya Hotel'e yerleşti. Ancak Demirören'i hiç de beklemediği bir sürpriz karşıladı. Türk medyasının önde gelen isimleri, European Tour Turkish Airlines Open 2016 Golf Şampiyonası nedeniyle aynı otelde bulunuyordu. Demirören, karşısında medya ordusunu görünce bir hayli şaşırdı ve "Biz birkaç gün burada dinlenelim dedik, tüm medya ile buluştuk" diyerek hayret ifadelerini ortaya koydu.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 14:04
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ozan Tufan eridi
Toplam 6
Yorum
:D bence 7.5 milyon euroluk bir kazıktan ibarettir
- ‘Kjaer gelirse işi çok zor’
Toplam 6
Yorum
Uğur Sneijder_W. harbi sende 5 yaşındaki çocuk zekası var sendeki beyni kuşa taksalar ters ters uçmaya başlar :)
- ‘Kjaer gelirse işi çok zor’
Toplam 6
Yorum
hahahahah sizin köyün takımına almazlar çünkü sizin köy BRUMAYI kaldıramaz
"Milli Takım'a hayırlı olsun" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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