Azmin zaferi: Yalçın Ayhan
Spor Toto Süper Lig'in en iyi stoperleri arasında gösterilen Başakşehir'in savunmacısı Yalçın Ayhan, 34 yaşında ilk kez A Milli Takıma davet edildi.
EURO 2016'dan beri milli formadan uzak kalan Arda Turan, Burak Yılmaz, Selçuk İnan ve Gökhan Gönül'ün 4 maç sonra ilk kez davet edildiği aday kadroda bir başka dikkat çeken isim Medipol Başakşehir'in başarılı defans oyuncusu Yalçın Ayhan oldu.
34 yaşındaki stoper oyuncusunun Milli Takım kadrosuna aldığı davet sonrası gözyaşlarını tutamadığı belirtildi. Kariyerinde bir kez A2 Milli forması giyen Yalçın, G.Saray'da forma giydiği dönemde 6 Eylül 2005 tarihindeki Almanya A2 ile oynanan maçta 90 görev almıştı.
Aday kadroya ayrıca Mehmet Batdal,Cengiz Ünder ve Feyenoordlu Bilal Başacıkoğlu ilk kez çağrıldı. İspanya La Liga takımlarından Deportivo La Coruna forması giyen Emre Çolak'ta 4 yıl aradan sonra A Milli Takıma davet edildi.
34 yaşındaki stoper oyuncusunun Milli Takım kadrosuna aldığı davet sonrası gözyaşlarını tutamadığı belirtildi. Kariyerinde bir kez A2 Milli forması giyen Yalçın, G.Saray'da forma giydiği dönemde 6 Eylül 2005 tarihindeki Almanya A2 ile oynanan maçta 90 görev almıştı.
Aday kadroya ayrıca Mehmet Batdal,Cengiz Ünder ve Feyenoordlu Bilal Başacıkoğlu ilk kez çağrıldı. İspanya La Liga takımlarından Deportivo La Coruna forması giyen Emre Çolak'ta 4 yıl aradan sonra A Milli Takıma davet edildi.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
hakemler hatalari bu sene hakemlerin destegiyle besiktas maclari kazaniyor bunu herkez goruyor
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
asobey Evet herkes gördü abobakar biraz becerikli olsa 5 yerdiniz
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
Gezgin Tüpçü hakemlerin kulağıñı çekmiş yine bjk şampiyon yapacaklar yazıklar olsun, fb maçında olsaydı bi yerlerinizi yırtmıştınız ama konu bjk gs olunca medya ve yorumcular sus pus
Azmin zaferi: Yalçın Ayhan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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