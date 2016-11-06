Arda müjdesi
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, EURO 2016 sonrası kadroya almadığı Arda, Burak, Selçuk ve Gökhan’ı yeniden davet etti. Milli yıldız sevincini “Ülkemiz için yeniden beraberiz” mesajıyla paylaştı.
A Milli Futbol Takımımızın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 12 Kasım Cumartesi günü Kosova ile oynayacağı maçın aday kadrosu açıklandı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Barcelona'dan Arda Turan, Galatasaray'dan Selçuk İnan, Beşiktaş'tan Gökhan Gönül ve Beijing Guoan'dan Burak Yılmaz'ı EURO 2016 sonrası ilk kez milli takıma davet etti. Arda Turan yeniden milli takıma döndüklerinin müjdesini instagram hesabından duyurdu.
TERİM İLE GÖRÜŞTÜK
EURO 2016'dan sonra ilk kez aday kadroya alınan Arda Turan, "Hocamızla konuştuk. İnşallah, ülkemiz için yeniden hep beraberiz", Burak Yılmaz ise "Hep beraberiz" mesajlarını paylaştı. A Milli Takımımız yarın saat 17.00'de Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla Antalya'ya seyahat edecek ve burada kampa girecek. Türkiye-Kosova karşılaşması 12 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.
MİLLİ TAKIMA SÜRPRİZ İSİMLER
Milli Takıma Bursa'dan Harun Tekin, Başakşehir'den Yalçın Ayhan, Cengiz Ünder ve Mehmet Batdal ile Feyenoord'dan Bilal Başacıkoğlu ilk kez çağrıldı. İşte kadro: Kaleciler:
Harun Tekin (Bursa), Onur R.Kıvrak (Trabzon), Volkan Babacan (Başakşehir), DEFANS: Kaan Ayhan (F.Düsseldorf), Gökhan Gönül (Beşiktaş), Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Ahmet Y.Çalık (Gençlerbirliği), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Ömer Toprak (B. Leverkusen), Yalçın Ayhan (Başakşehir), H.Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı (Fenerbahçe), ORTA SAHA: Bilal Başacıkoğlu (Feyenoord), Cengiz Ünder (Başakşehir), Emre Çolak (D.La Coruna), Hakan Çalhanoğlu (B.Leverkusen), Mehmet Topal (F.Bahçe), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Trabzon), Selçuk İnan, Tolga Ciğerci (G.Saray), Arda Turan (Barcelona), Volkan Şen (F.Bahçe), FOR VET : Burak Yılmaz (Beijing Guoan FC), Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Twente), Mehmet Batdal (Başakşehir), Yunus Mallı (Mainz 05)
FATiH TERiM G.SARAY'A MI?
Yazarımız Erman Toroğlu, Fatih Terim'in, Arda, Burak, Selçuk ve Gökhan'ı yeniden A Milli Takım kadrosuna davet etmesini A Spor ekranlarından yorumladı. Terim'in af kararının mantıklı olmadığını söyleyen Toroğlu, "Şimdi ne oldu? Aylarca bu insanları neden oyaladılar. Ne değişti? Fatih Terim acaba Galatasaray'a mı geliyor. Şerbet atmaya başladı Selçuk'a Burak'a" diye yorumladı. Kadroya Emre Belözoğlu'nun da çağrılması gerektiğini söyleyen Toroğlu, "Bu enkaz Selçuk'u çağırıyorsan o zaman Emre Belözoğlu'nun suçu ne? Onu niye çağırmıyorsun. Onu da çağır abi" şeklinde çağrı yaptı.
TERİM İLE GÖRÜŞTÜK
EURO 2016'dan sonra ilk kez aday kadroya alınan Arda Turan, "Hocamızla konuştuk. İnşallah, ülkemiz için yeniden hep beraberiz", Burak Yılmaz ise "Hep beraberiz" mesajlarını paylaştı. A Milli Takımımız yarın saat 17.00'de Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla Antalya'ya seyahat edecek ve burada kampa girecek. Türkiye-Kosova karşılaşması 12 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.
MİLLİ TAKIMA SÜRPRİZ İSİMLER
Milli Takıma Bursa'dan Harun Tekin, Başakşehir'den Yalçın Ayhan, Cengiz Ünder ve Mehmet Batdal ile Feyenoord'dan Bilal Başacıkoğlu ilk kez çağrıldı. İşte kadro: Kaleciler:
Harun Tekin (Bursa), Onur R.Kıvrak (Trabzon), Volkan Babacan (Başakşehir), DEFANS: Kaan Ayhan (F.Düsseldorf), Gökhan Gönül (Beşiktaş), Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Ahmet Y.Çalık (Gençlerbirliği), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Ömer Toprak (B. Leverkusen), Yalçın Ayhan (Başakşehir), H.Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı (Fenerbahçe), ORTA SAHA: Bilal Başacıkoğlu (Feyenoord), Cengiz Ünder (Başakşehir), Emre Çolak (D.La Coruna), Hakan Çalhanoğlu (B.Leverkusen), Mehmet Topal (F.Bahçe), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Trabzon), Selçuk İnan, Tolga Ciğerci (G.Saray), Arda Turan (Barcelona), Volkan Şen (F.Bahçe), FOR VET : Burak Yılmaz (Beijing Guoan FC), Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Twente), Mehmet Batdal (Başakşehir), Yunus Mallı (Mainz 05)
FATiH TERiM G.SARAY'A MI?
Yazarımız Erman Toroğlu, Fatih Terim'in, Arda, Burak, Selçuk ve Gökhan'ı yeniden A Milli Takım kadrosuna davet etmesini A Spor ekranlarından yorumladı. Terim'in af kararının mantıklı olmadığını söyleyen Toroğlu, "Şimdi ne oldu? Aylarca bu insanları neden oyaladılar. Ne değişti? Fatih Terim acaba Galatasaray'a mı geliyor. Şerbet atmaya başladı Selçuk'a Burak'a" diye yorumladı. Kadroya Emre Belözoğlu'nun da çağrılması gerektiğini söyleyen Toroğlu, "Bu enkaz Selçuk'u çağırıyorsan o zaman Emre Belözoğlu'nun suçu ne? Onu niye çağırmıyorsun. Onu da çağır abi" şeklinde çağrı yaptı.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:01
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
hakemler hatalari bu sene hakemlerin destegiyle besiktas maclari kazaniyor bunu herkez goruyor
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
asobey Evet herkes gördü abobakar biraz becerikli olsa 5 yerdiniz
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
Gezgin Tüpçü hakemlerin kulağıñı çekmiş yine bjk şampiyon yapacaklar yazıklar olsun, fb maçında olsaydı bi yerlerinizi yırtmıştınız ama konu bjk gs olunca medya ve yorumcular sus pus
Arda müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.