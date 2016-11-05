 Azmin zaferi: Yalçın Ayhan – Fotomaç – 05 Kasım 2016
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    05 Kasım 2016, Cumartesi
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    Azmin zaferi:

    Azmin zaferi: Yalçın Ayhan

    Spor Toto Süper Lig'in en iyi stoperleri arasında gösterilen Başakşehir'in 34 yaşındaki oyuncusu , 34 yaşında ilk kez A Milli Takıma davet edildi.

    EURO 2016'dan beri milli formadan uzak kalan Arda Turan, Burak Yılmaz, Selçuk İnan ve Gökhan Gönül'ün 4 maç sonra ilk kez davet edildiği aday kadroda bir başka dikkat çeken isim Medipol Başakşehir'in başarılı defans oyuncusu oldu.

    34 yaşındaki stoper oyuncusunun Milli Takım kadrosuna aldığı davet sonrası gözyaşlarını tutamadığı belirtildi. Kariyerinde bir kez A2 Milli forması giyen Yalçın, G.Saray'da forma giydiği dönemde 6 Eylül 2005 tarihindeki Almanya A2 ile oynanan maçta 90 görev almıştı.

    Aday kadroya ayrıca Mehmet Batdal,Cengiz Ünder ve Feyenoordlu Bilal Başacıkoğlu ilk kez çağrıldı. İspanya La Liga takımlarından Deportivo La Coruna forması giyen Emre Çolak'ta 4 yıl aradan sonra A Milli Takıma davet edildi.
    1. 05 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:05
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