Azmin zaferi: Yalçın Ayhan
Spor Toto Süper Lig'in en iyi stoperleri arasında gösterilen Başakşehir'in 34 yaşındaki oyuncusu Yalçın Ayhan, 34 yaşında ilk kez A Milli Takıma davet edildi.
34 yaşındaki stoper oyuncusunun Milli Takım kadrosuna aldığı davet sonrası gözyaşlarını tutamadığı belirtildi. Kariyerinde bir kez A2 Milli forması giyen Yalçın, G.Saray'da forma giydiği dönemde 6 Eylül 2005 tarihindeki Almanya A2 ile oynanan maçta 90 görev almıştı.
Aday kadroya ayrıca Mehmet Batdal,Cengiz Ünder ve Feyenoordlu Bilal Başacıkoğlu ilk kez çağrıldı. İspanya La Liga takımlarından Deportivo La Coruna forması giyen Emre Çolak'ta 4 yıl aradan sonra A Milli Takıma davet edildi.
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:05
- Aslan 'arazi' oldu
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Yorum
Hüseyin ayyıldız Semih,sabri ve carole nin oyuna katkıları sıfır. Selçuk tolga sürekli yana ve geriye oynamakta.schinerder her topu kaptırmakta.ordan burdan eskiye özlem saçma vuruşlarda Eren yatmaya başkadı.podolski tank gibi. Yanlış anlsşılmasın tank gibi ağır.bir bruma bazen yasin kaleye gidebilen yegane oyuncular.yedek kulubesine bakıyorsun afam yok. Karabük antalya adana ve gençler maçı şans ile alındı Takım o kadar yavaş oynuyorki çayımı yenileyip geliyorum top hala bizim sahada yana geriye oynanmakta. Sabri orta yapar dışarı gidet. Carole adam geçemez yaptığı her ırta rakibe çarpar daha doğrusu adam geçemefiği için topu adamın içinden geçirmeye çalışır. Bu takımdan cacık bile olmaz.görün bakın dahada kötüye gidecek
- Hamzaoğlu: “Ligimiz oldukça renkli geçiyor”
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Yorum
.......... SEN KESİN FB İÇİN ÇALIŞMIŞINDIR. SENİN ÖNCELİĞİN FB HAMZA. GÖRECEĞİZ BURSA-- FB MAÇINDA.. O ZAMANDA LİG ÇOK RENKLİ OLACAK SEN HİÇ MERAK ETME.
- Arda Turan Milli Takıma geri döndü
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Yorum
Aslan SELCUK ANGI PERFORMANSINA GÖRE SECILDI?
Azmin zaferi: Yalçın Ayhan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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