 Arda Turan Milli Takıma geri döndü – Fotomaç – 05 Kasım 2016
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    05 Kasım 2016, Cumartesi
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    Milli Takıma geri döndü

    Arda Turan Milli Takıma geri döndü

    A Milli Takıma geri döndüğünü açıkladı.

    Euro 2016 sonrası uzun bir süre Milli Takım kadrosunda yer almayan , Ay-yıldızlı forma ile sahalara döneceğini açıkladı. Barcelonalı yıldız müjdeyi kişisel hesabından verdi. Milli Takım'ın gol sevincinin yer aldığı fotoğraf paylaşan Arda, ""Hocamızla konuştuk ülkemiz için yeniden hep beraberiz inşallah..." yazdı.



    BURAK VE SELÇUK DA KADRODA
    A Milli Takımımızın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 12 Kasım Cumartesi günü Antalya'da Kosova ile oynayacağı karşılaşmanın aday kadrosu açıklandı. Arda Turan ile birlikte Selçuk İnan ve Burak Yılmaz da aday kadroya dahil edildi. İşte Ay-yıldızlılar'ın Kosova maçı kadrosu:

    Volkan Babacan


    Onur Recep Kıvrak


    Harun Tekin


    Kaan Ayhan


    Gökhan Gönül


    Şener Özbayraklı


    Ahmet Yılmaz Çalık


    Çağlar Söyüncü


    Ömer Toprak


    Yalçın Ayhan


    Hasan Ali Kaldırım


    İsmail Köybaşı


    Bilal Başacıkoğlu


    Cengiz Ünder


    Emre Çolak


    Hakan Çalhanoğlu


    Mehmet Topal


    Oğuzhan Özyakup


    Okay Yokuşlu


    Selçuk İnan


    Tolga Ciğerci


    Arda Turan


    Volkan Şen


    Burak Yılmaz


    Cenk Tosun


    Enes Ünal


    Mehmet Batdal


    Yunus Mallı


    1. 05 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:55
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