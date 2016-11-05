Arda Turan Milli Takıma geri döndü
Arda Turan A Milli Takıma geri döndüğünü açıkladı.
Euro 2016 sonrası uzun bir süre Milli Takım kadrosunda yer almayan Arda Turan, Ay-yıldızlı forma ile sahalara döneceğini açıkladı. Barcelonalı yıldız müjdeyi kişisel hesabından verdi. Milli Takım'ın gol sevincinin yer aldığı fotoğraf paylaşan Arda, ""Hocamızla konuştuk ülkemiz için yeniden hep beraberiz inşallah..." yazdı.
BURAK VE SELÇUK DA KADRODA
A Milli Takımımızın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 12 Kasım Cumartesi günü Antalya'da Kosova ile oynayacağı karşılaşmanın aday kadrosu açıklandı. Arda Turan ile birlikte Selçuk İnan ve Burak Yılmaz da aday kadroya dahil edildi. İşte Ay-yıldızlılar'ın Kosova maçı kadrosu:
Volkan Babacan
Onur Recep Kıvrak
Harun Tekin
Kaan Ayhan
Gökhan Gönül
Şener Özbayraklı
Ahmet Yılmaz Çalık
Çağlar Söyüncü
Ömer Toprak
Yalçın Ayhan
Hasan Ali Kaldırım
İsmail Köybaşı
Bilal Başacıkoğlu
Cengiz Ünder
Emre Çolak
Hakan Çalhanoğlu
Mehmet Topal
Oğuzhan Özyakup
Okay Yokuşlu
Selçuk İnan
Tolga Ciğerci
Arda Turan
Volkan Şen
Burak Yılmaz
Cenk Tosun
Enes Ünal
Mehmet Batdal
Yunus Mallı
BURAK VE SELÇUK DA KADRODA
A Milli Takımımızın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 12 Kasım Cumartesi günü Antalya'da Kosova ile oynayacağı karşılaşmanın aday kadrosu açıklandı. Arda Turan ile birlikte Selçuk İnan ve Burak Yılmaz da aday kadroya dahil edildi. İşte Ay-yıldızlılar'ın Kosova maçı kadrosu:
Volkan Babacan
Onur Recep Kıvrak
Harun Tekin
Kaan Ayhan
Gökhan Gönül
Şener Özbayraklı
Ahmet Yılmaz Çalık
Çağlar Söyüncü
Ömer Toprak
Yalçın Ayhan
Hasan Ali Kaldırım
İsmail Köybaşı
Bilal Başacıkoğlu
Cengiz Ünder
Emre Çolak
Hakan Çalhanoğlu
Mehmet Topal
Oğuzhan Özyakup
Okay Yokuşlu
Selçuk İnan
Tolga Ciğerci
Arda Turan
Volkan Şen
Burak Yılmaz
Cenk Tosun
Enes Ünal
Mehmet Batdal
Yunus Mallı
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 19:55
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