 Fatih Terim ikinci kez dede oldu – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    Fatih Terim ikinci kez dede oldu

    Fatih Terim ikinci kez dede oldu

    Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, kız bebek dünyaya getirdi.

    Federasyonundan yapılan açıklamada, "Buse-Volkan Bahçekapılı çiftini ve ikinci kez dede olma mutluluğu yaşayan Fatih Terim'i tebrik eder, Nil bebeğe ailesi ile sağlıklı, mutlu bir ömür dileriz." ifadesine yer verildi.

    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:29
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