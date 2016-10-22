Fatih Terim ikinci kez dede oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Buse-Volkan Bahçekapılı çiftini ve ikinci kez dede olma mutluluğu yaşayan Fatih Terim'i tebrik eder, Nil bebeğe ailesi ile sağlıklı, mutlu bir ömür dileriz." ifadesine yer verildi.