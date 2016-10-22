Fatih Terim ikinci kez dede oldu
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, kız bebek dünyaya getirdi.
- 22 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 10:29
- Advocaat'ın yerine Bilic
Toplam 4
Yorum
FanatikBaba Her 6-7 senede bir şampiyon oluyor BJK, ondan sonra da bir BJK değilsiniz. Son 20 senede Fener 7 kez Şampiyon oldu, siz daha 2de sürünün ;)
- Yeni gözde Tarkan
Toplam 2
Yorum
gs4ever stili fena degil hakikaten nerden dikkatlerini cektiyse..takıma katkısı olabilecek potansiyelde
- G.Saray'ın nefesi yetmedi
Toplam 1
Yorum
actorrr ne oldu kendini gerçekten Avrupa'nın en büyüğü sananlara? Hani hedef EuroLeague'de de final four ve şampiyonluktu?
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