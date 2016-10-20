 FIFA sıralamayı açıkladı – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    20 Ekim 2016, Perşembe
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    sıralamayı açıkladı

    FIFA sıralamayı açıkladı

    Uluslararası Federasyonları Birliği () dünya sıralamasında Milli Takımı, 4 sıra gerileyerek 25'inciliğe düştü.

    'nın internet sitesinden açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre, 2018 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Ukrayna ile 2-2 berabere kalan, İzlanda'ya ise 2-0 yenilen , 25. sıraya geriledi. 2015'te "Yılın En İyi Çıkış Yapan Takımı" olan ve 2016'nın nisan ayında 13'üncülüğe kadar tırmanan Türkiye, 6 ayda 25. sıraya indi.

    Arjantin'in liderliğini koruduğu sıralamada, birer basamak yükselen takımlardan Almanya 2'nci, Brezilya ise 3'üncülüğe yerleşti.

    Ay-yıldızlıların, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki rakiplerinden Hırvatistan 16, İzlanda 21, Ukrayna 29, Finlandiya 101, Kosova ise 164. sırada kendilerine yer buldu.

    49 basamak birden atlayan Karadağ, 56. sıraya yerleşerek ayın en fazla yükselen takımı oldu.

    37'ncilikten 27. sıraya çıkan İran ise 19'unculuğa kadar yükseldiği 2006'dan bu yana listedeki en iyi derecesine ulaştı.

    Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 24 Kasım'da açıklanacak.

    Sıralamada ilk 10'a giren şöyle:

    Sıra Takımlar Puan Değişim
    1 Arjantin 1621 -
    2 Almanya 1465 1
    3 Brezilya 1410 1
    4 Belçika 1382 -2
    5 Kolombiya 1361 -1
    6 Şili 1273 -
    7 Fransa 1271 1
    8 Portekiz 1231 -1
    9 Uruguay 1175 -
    10 İspanya 1168 1
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:05
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