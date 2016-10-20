FIFA sıralamayı açıkladı
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında Türkiye Milli Takımı, 4 sıra gerileyerek 25'inciliğe düştü.
Arjantin'in liderliğini koruduğu sıralamada, birer basamak yükselen takımlardan Almanya 2'nci, Brezilya ise 3'üncülüğe yerleşti.
Ay-yıldızlıların, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki rakiplerinden Hırvatistan 16, İzlanda 21, Ukrayna 29, Finlandiya 101, Kosova ise 164. sırada kendilerine yer buldu.
49 basamak birden atlayan Karadağ, 56. sıraya yerleşerek ayın en fazla yükselen takımı oldu.
37'ncilikten 27. sıraya çıkan İran ise 19'unculuğa kadar yükseldiği 2006'dan bu yana listedeki en iyi derecesine ulaştı.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 24 Kasım'da açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
|Sıra
|Takımlar
|Puan
|Değişim
|1
|Arjantin
|1621
|-
|2
|Almanya
|1465
|1
|3
|Brezilya
|1410
|1
|4
|Belçika
|1382
|-2
|5
|Kolombiya
|1361
|-1
|6
|Şili
|1273
|-
|7
|Fransa
|1271
|1
|8
|Portekiz
|1231
|-1
|9
|Uruguay
|1175
|-
|10
|İspanya
|1168
|1
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 12:05
- Avrupa'nın Efendisi
Toplam 17
Yorum
Harun Dün BJK bugün FB kazanırsa ülkemiz için büyük sevinç ve gurur olacak
- Napoli'de kara gece
Toplam 3
Yorum
HCK / BJK EMEKLERİNİZE, ALIN TERLERİNİZE HELAL OLSUN, SONSUZ TEŞEKKÜRLER KARTALIM... TEBRİK EDEREK KATKIDA BULUNAN TÜM RENKLERE TEŞEKKÜRLER....!!!
- Şimdi tam vakti
Toplam 4
Yorum
persing bence fbye gelen en iyi forvet
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